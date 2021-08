POPOVIĆEVI MILIJUNI ZA NOVU HVARSKU VILU! Srpski kralj bakra za 4000 kuna dobio je i koncesiju na obalu!

Autor: Ivana Violić

Za razliku od njegove bivše partnerice Severine Kojić, poduzetnik Milan Popović, srpski kralj bakra, u medijima se ne pojavljuje često. Unatoč tomu, njegova pojava, njegov biznis, ali i njegovi odnosi s poznatom hrvatskom glazbenicom s kojom ima sina Aleksandra ne prestaju plijeniti pažnju medija u regiji.

Odnos između Severine i Popovića pažnju plijeni i u pravosudnim krugovima, u kojima se koncem travnja ove godine polemiziralo o USKOK-ovu rješenju o provođenju istrage protiv nekadašnjeg zastupnika zagrebačke Gradske skupštine i bivšeg zamjenika pročelnice gradskog Ureda za zdravstvo Gzima Redžepija zbog trgovanja utjecajem radi izmjene sudske odluke o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju.

Uskok doktora, koji je široj hrvatskoj javnosti postao poznat nakon smrti zagrebačkog gradonačelnika Bandića, problematizira zato što se sumnja da je pokušao utjecati na vještaka u odluci o skrbi nad sinom Milana Popovića i pjevačice Severine Kojić. Kako se prije par mjeseci pisalo po domaćim medijima, radi se o slučaju zbog kojeg je Severina u više navrata javno istupala kritizirajući vještake da Popović utječe na njih preko veze Redžepi-Bandić. Od prozivki se Severina nije umorila pa svako malo na društvenim mrežama spominje odluku kojom joj je “oduzeto dijete” problematizirajući hrvatsko pravosuđe i sustav socijalne skrbi.

Dok ona govori, Popović uživa daleko od očiju javnosti. Uz to što je nedavno kupio zemljište na kojem planira graditi luksuznu vilu u Zagrebu, ljeto provodi na Jadranu, odnosno na svojoj jahti, ali i na svojem rajskom posjedu na Hvaru, zbog kojega je postao koncesionar na pomorskom dobru. Naime, srpski kralj bakra u uvali Ždrilca na Paklinskim otocima pokraj Hvara kupio je raskošan posjed od bivše hrvatske klizačice Idore Hegel, na kojem je ona godinama ljetovala u društvu supruga Jakše Mrčele i djece.

Bogata cvjećarka

Hegel se također već neko vrijeme ne spominje u javnosti, no zato je medijske stupce nedavno punila njezina sestra Velina, bivša techno glazbenica s početka 90-ih poznata po uspješnici “Cherry Cherry”, koja je pak pažnju na sebe skrenula zbog poslova s uhićenim Bandićevim šefom groblja Patrikom Šegotom, koji je upravo njoj dodijelio sporne mirogojske kućice na natječaju koji je, kako sumnjaju istražitelji, friziran baš u te svrhe.

Što točno na plaži sluša Popović, nije poznato, no zato je poznato da su Ždrilca luksuzna destinacija na koju se lako pristupa, adekvatna su za pristajanje i sidrenje, a osim toga zbog šljunkovite plaže idealna su za obitelji s djecom, koja ondje bez puno muke mogu uživati u ljepotama plavog Jadrana, u koji je Popović godinama zaljubljen.

Upućeni kažu da je srpskog kralja bakra Hvar posebno očarao te da godinama onamo odlazi krstareći na jahti Copper pa stoga ne čudi da je iskeširao milijune za raskošno imanje bivše hrvatske klizačice. Zanimljivo je, međutim, spomenuti u kontekstu ove priče zemljišne knjige, koje otkrivaju da je parcela koju je Popović kupio od Hegel bila kreditno opterećena, a spominje se i hipoteka od milijun eura u korist Veline Oršolić, koja je, po svemu sudeći, kao vlasnica cvjećarskog obrta negdje smogla milijun eura koje je pozajmila svojoj sestri.

Sada kada se svega toga domogao Popović može se reći da je parcela u Ždrilcima rasterećena, a osim parcele od Grada Hvara srpski poduzetnik dobio je koncesiju na ležaljke i suncobrane. Na sve je Popović mislio na vrijeme pa se još lani obratio hvarskim gradskim vlastima koje su ubrzo potom od Splitsko-dalmatinske županije isposlovale dozvolu na temelju koje Popovićeva tvrtka Celenova uplaćuje 4000 kuna koncesijske naknade za ležaljke i suncobrane na pomorskom dobru ispred kuće u uvali u kojoj s obitelji ljetuje Milan Popović, čovjek za kojega srpski mediji tvrde da je karijeru počeo kao vozač taksija u Švicarskoj.









Ubrzo nakon toga, početkom 90-ih, elokventan i nametljiv Popović zbližio se sa stanovitim brokerom za metale iz tvrtke Marc Rich Commodities iz koje kasnije stasa ozbiljan kongolomerat Glencore. Postupno je Popović ulazio u biznis s Richom, a nakon toga odlazi u Kazahstan kako bi za njegovu tvrtku kupovao aluminij. Znajući da je trgovina obojenim metalima u Rusiji tada bila jedan od najunosnijih poslova, Popović se u Moskvi pojavljuje kao perspektivan igrač kojemu su društvo nerijetko pravile lijepe žene s kojima je obilazio ruske restorane i klubove. Zbližio se Popović u to doba s par ruskih oligarha koji su bili naklonjeni svojoj srpskoj braći.

Kraj privatnosti

Dao je otkaz u tvrtki za koju je radio, i nakon toga otvorio svoju pa je tako 1996. postao dio moskovskog jet-seta. Novac je ulagao u restorane i noćne klubove za bogataše, a to mu otvara vrata u svijet ruskih tajkuna s kojima ostvaruje još kvalitetnije i konkretnije kontakte. Uživanje na jahtama, u avionima i s lijepim ženama postaje Popovićev životni stil, ali on posao ne zanemaruje. Upravo suprotno, širi se na Dominikansku Republiku i Ameriku, a početkom 2000-tih na njegov poziv ruski milijarder Igor Altuškin stiže u Srbiju gdje njih dvojica sa Zoranom Drakulićem, koji je iz posla vrlo brzo izašao, ulažu u valjaonicu u Sevojnu.

U Beogradu, u Njegoševoj ulici Popović kupuje penthouse u kojem organizira razularene i raskošne zabave, stječući s pomoću biznisa postupno status kralja bakra. Mada se radi o ozbiljnom poslu, Srbi kažu da je Popović tajkun avanturističkog duha koji nikada ne miruje. Kupio je avion, položio za pilota, a Jadranom krstari na svojoj jahti koju su ranijih godina posjećivale ruske i srpske ljepotice, glazbenice i misice. Sve u svemu atraktivne dame. Mada je bio okružen i damama s estrade, Popović se zapravo držao podalje od medija i javnosti sve dok nije upoznao Severinu.

Kada je upoznao hrvatsku pjevačicu, koja ga je oborila s nogu, na velika je vrata Popović ušao na estradnu scenu, praćenu naslovnicama i tabloidima, koji su za Popovića značili kraj privatnosti kakvu je poznavao. Zgodnu Hrvaticu Milan je upoznao na svojoj privatnoj rođendanskoj zabavi u zatvorenom klubu nedaleko od Ade Ciganlije. Na feštu je stiglo dvjestotinjak gostiju, dočekivale su ih ruske ljepotice odjevene u stjuardese, a osim Severine, goste je zabavljao i Haris Džinović. Na raskošnom tulumu rodila se ljubav. Severina i Milan nedugo potom otputovali su na Floridu gdje on ima stan. Veza je to u kojoj je rođen Severinin jedinac Aleksandar, dječak kojega ne prestaje spominjati u svim prilikama, baš kao što to majke i inače čine.