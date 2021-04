‘POPOVIĆ JE SAM PRIZNAO!’ Severina je zbog Redžepija mogla izgubiti bitku za skrbništvo?

Milan Popović, danas je izjavio da iza USKOK-ove istrage protiv Gzima Redžepija stoji Severina, no njena je odvjetnica skrenula pažnju na detalj koji je prolikom iznošenja optužbi izgovorio.

Naime, odvjetnica Jasminka Biloš za Index je srijedu izjavila kako je Popović sam kazao kako zna da Redžepija istražuju upravo zbog njegove i Severinine borbe za skrništvo nad zajedničkim sinom, odnosno sumnje da je Redžepi na Popovićevu zamolbi kontaktirao vještaja koju radi na postupku vještačenja u njihovom slučaju.

Popović sve sam otkrio

“Ono što je za nas bila dvojba i što nije bila provjerena informacija, a to je radi li se o njihovom slučaju, sada više nije dvojba nakon njegove izjave za RTL. On je sam priznao da se radi o njegovom slučaju skrbništva, on je sam priznao da je on taj prijatelj radi kojeg je gospodin Redžepi kontaktirao vještaka u postupku vještačenja”, kazala odvjetnica Jasminka Biloš.

“Milan Popović se stavio u ulogu branitelja gospodina Redžepija koji sam nije uopće htio dati nikakav iskaz u vezi bilo čega”, dodaje Severinina odvjetnica.

“Mi smo iz medija saznali da postoje pouzdane informacije da se radi o tom predmetu, Severina o tome nikad nije dobila službenu potvrdu niti obavijest od bilo kojih organa gonjenja. Naravno da je ostavila otvorenim da se radi o njenom slučaju”, priča nam Biloš i naglašava da je u izjavi za RTL Popović “sam priznao da se radi o slučaju njihovog skrbništva nad djetetom i postupka u kojem oni sudjeluju” te da je “sam priznao da je on prijatelj radi kojeg je Redžepi stupio u kontakt s vještakom”.









“Ne može Severina nikoga plašiti”

“USKOK vodi postupak, ne vodi ga Severina. Popović u cijeloj priči nije uočio da zahtjev za provođenje istrage nije podnijela Severina, nego USKOK. Prema tome, ne može Severina nikoga plašiti”, zaključila je.

Podsjećamo, USKOK je pokrenuo istragu protiv zastupnika zagrebačke Gradske skupštine i bivšeg zamjenika pročelnice gradskog Ureda za zdravstvo Gzima Redžepija zbog trgovanja utjecajem radi izmjene sudske odluke o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju.

Tužiteljstvo je u priopćenju u kojem navodi samo dob okrivljenika izvijestilo da je Redžepi koristeći autoritet gradskog zastupnika i višegodišnjeg bivšeg zamjenika pročelnice Ureda za zdravstvo Grada Zagreba, kao i činjenicu da je bio osoba od povjerenja tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića, pokušao utjecati na ishod vještačenja u sudskom postupku koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu.









Utjecaj na ishod sudske odluke

USKOK je precizirao da je Redžepi inicirao sastanak s jednim od dvojice vještaka koje je sud imenovao za provođenje psihijatrijsko-psihologijskog vještačenja radi donošenja odluke s kojim će roditeljem stanovati maloljetno dijete. Radi se o vještaku koji je zaposlenik i ujedno zamjenik ravnatelja Psihijatrijske bolnice koje je osnivač Grad Zagreb slijedom čega može utjecati na poslovanje bolnice u kojoj je zaposlenik, dodao je USKOK.

Redžepi je, nadodalo je tužiteljstvo, inicirao sastanak s vještakom da bi osigurao izradu nalaza i mišljenja vještaka kako to odgovara interesima tužitelja i tako utječe na ishod sudskog postupka u njegovu korist.

Tijekom sastanka je Redžepi rekao vještaku da je dobar prijatelj s tužiteljem u navedenom sudskom postupku, pri čemu je isticao njegove kvalitete i donacije koje je izvršio u korist Grada Zagreba. Uz to, Redžepi je rekao vještaku da je tužitelj dobar otac, neizravno aludirajući na potrebu donošenja nalaza u njegovu korist, a također je od vještaka zatražio da ga izvijesti kakvu će odluku donijeti u predmetu.

Kada ga je vještak, ne želeći postupiti suprotno svojem stručnom uvjerenju, nego želeći svoj nalaz temeljiti isključivo na pravilima struke i stanju predmeta, izvijestio da se odlučio izuzeti iz navedenog predmeta, Redžepi je izrazio nezadovoljstvo takvim slijedom događaja, doznaje se u tužiteljstvu.