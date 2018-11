Popljuvao Hrvate i Crkvu: Mladi Daruvarac objasnio zašto je otišao u Irsku

Mladi Hrvat iz Daruvara, Filip Klubička, jedan je od mnogih iz svoje generacije koji su se posljednjih godina odselili iz Hrvatske u Irsku. U Dublin se odselio u kolovozu 2017., a tamo je upisao doktorski studij iz računalne lingvistike. U slobodno vrijeme pjeva u irskom a capella sastavu zvanom Ardú. Njega su intervjuirale irske novine Irish Times i objavile članak o njemovu životu pod naslovom “Ljudi u Irskoj su vrlo, recimo tako, opušteni s vremenskim obavezama”.

Novinar Irish Timesa Niamh Towey odmah na početku članka govori kako Filip ne zvuči kao netko tko se doselio u Irsku tek prije godinu dana. Ima naglasak poput nekoga iz predgrađa Dublina ili iz kampusa Sveučilišta u Dublinu, a ne nekoga tko se rodio i većinu svog života živio u istočnoj Europi.

“Ustvari sam naučio engleski kao dijete dok sam gledao Cartoon Network – bio sam opsjednut s njime! Nismo imali mnogo programa u Hrvatskoj tako da smo opsesivno gledali Cartoon Network pa sam samo pokupio (engleski). Oko polovice stanovništva je češkog porijekla. Obitelj mog tate ima dugu tradiciju ovdje. Kao dijete, moj tata i njegova obitelj razgovarali bi sa mnom na češkom, a majka bi govorila hrvatski, tako da sam imao dvojezični odgoj. To mi je pomoglo pri učenju novog jezika, što sam bio u takvom okruženju”, kaže Klubička.

Dodaje da je i njemački naučio gledajući crtane filmove, a na kraju je upisao studij engleskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Što se odrastanja u malom gradu poput Daruvara tiče, kaže da nije uvijek bilo lako.

“To je zaista lijepo mjesto, ali pomalo je uskogrudno, svi su prilično skloni tračati i nedajbože ako si izvan neke norme ili drukčiji – bilo je vrlo sputavajuće u tom smislu. Uvijek sam bio neka vrsta autsajdera; dok sam odrastao, bio sam prilično marginaliziran. Bio sam šmokljan, same petice u školi, a bio sam i debelo dijete! Stoga, recimo da moje školske godine nisu bile najbolje. Ali kad sam se preselio u Zagreb, prijestolnicu, na fakultet koji je mnogo više kozmopolitski, mnogo otvoreniji i više je prihvaćao, na neki način našao sam svoje ljude tamo”, govori Filip.

Rekao je ponešto i o Hrvatskoj kaže da je zemlja posljednjih godina napravila zaokret udesno i postala mnogo konzervativnija i baš u vrijeme kada je Irska postajala sve liberalnija.

“Prije nekoliko godina (2013.) imali smo referendum na kojem smo ustavom proglasili brak kao ekskluzivnu zajednicu muškarca i žene – tako smo otišli unatrag. Hrvatska je vrlo zanimljivo mjesto. Politički, a pretpostavljam i kulturno, (katolička) Crkva ima mnogo utjecaja i moći. Događa se taj čudan pokušaj, u zadnjih pet do deset godina, da se vrati konzervativizam”govori Filip i dodaje: “Imam prijatelje koji rade i studiraju u Muenchenu, Norveškoj, Nizozemskoj i Americi – tako da to nije neuobičajeno. Onda imam neke prijatelje koji su odlučni ostati u Hrvatskoj i izvući iz toga ono najbolje – iako to nije tako strašno mjesto, kunem se! Ali kažem to jer na nacionalnoj razini (u Hrvatskoj) prevladava mišljenje da svi odlaze. Tako da kao mlada osoba, jer posao je teško naći i jako je loše plaćen, odluka da ostaneš gotovo je poruka sama po sebi”.

Što se tiče doma i toga nedostaje li mu, Kubička je rekao: “Nedostaju mi najviše ljudi, imao sam zaista lijepu zajednicu kod kuće, mnogo dobrih prijatelja i rodbinu i mnogo sam pjevao, tako da mi nedostaje taj aspekt. Ali ne nedostaje mi stav, mentalitet, konzervativizam i manjak novca.”

No ipak primjećuje kako i u Irskoj postoje stvari koje ga podsjećaju na dom: “Ljudi u Irskoj su vrlo – recimo to tako – opušteni s vremenskim obavezama, što je vrlo slično ljudima u Hrvatskoj! Isto tako, zamršena birokracija nešto je što imamo i u Hrvatskoj. Čuo sam jednu priču o tome kako su stavili novi Luas i rekli su – oh, pogledajte ovo, to je novi Luas, to je najveći tramvaj u Europi – i onda je blokirao cijeli most jer je bio prevelik, zar ne? Kad sam to čuo, pomislio sam – oh, to me podsjeća na dom!”

“Kad sam došao, jedna od prvih stvari koju sam napravio bila je da sam pokušao pronaći nekoga s kim mogu pjevati. Bio sam u a cappella sastavu kod kuće, i u zboru i u malom bendu, i samo sam pokušao pronaći nešto slično pa sam doslovno guglao ‘a cappella Dublin’ i ovi likovi (Ardú) su se prvi pojavili”, otkrio je Klubička. Ispostavilo se da je grupu upravo napustio tenor, a naš Daruvarac je otišao na audiciju i dobio posao. Grupa je otada nastupala svuda po Dublinu i drugim većim irskim gradovima, a na albumu Gravity koji su snimili ove godine, nalazi se i jedna hrvatska klapska pjesma – Naranča. Klubička je novinaru Irish Timesa objasnio što je točno klapa i to upravo ovakva u kojoj on pjeva. “To je vrlo specifičan stil koji potječe s obale. Tradicionalno, to je pet muškaraca, pet prijatelja u mediteranskom okruženju koji sjede nakon večere i pjevaju u harmoniji”, kaže Filip.