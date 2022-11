‘PONOVO BIH UČINILA TU ŽRTVU’ Alex Ognjena napokon otkrila sve o odnosu s bivšim mužem Doris Pinčić: ‘Prijetili su smrću meni i sinu, bojala sam se otići do trgovine’

Zagrebačka kantautorica, bivša domina Alex Ognjena popularnost je stekla tijekom skandala u kojemu se našla u “ljubavnom trokutu” s Borisom Rogoznicom te njegovom tadašnjom suprugom, voditeljicom i glumicom Doris Pinčić. Afera, koju su navodno Alex i Boris imali, danima je tresla hrvatsku javnost, a priča je svoj kraj dobila razvodom pjevača i voditeljice.

Ipak, u najnovijem intervjuu, kojega je Alex Ognjena dala za Story, otkriveni su novi detalji, ne samo o njihovom odnosu, već i o tome kako je ona, dok su drugi “brinuli” o Doris, sve to proživljavala. “Razumijem da je idealno okriviti me za tuđe odnose nakon svih PR gluposti koje smo zbog pjesama plasirali (npr. da sam domina) i jer mi je zbog višeg cilja svejedno što ljudi o meni misle pa se neću žaliti. Sinu i meni su prijetili smrću zbog čega sam uvela dodatne sigurnosne sustave oko kuće i bojala se otići i do trgovine”, podijelila je Alex svoje strahove te dodala kako je bila šokirana čitanošću članaka o odnosu s Borisom.

Prema njezinim riječima, u medije nisu dospjele sve poruke koje je izmijenila s pjevačem, već samo one koje su odgovarale u “namještanju” priče. “Nažalost, mediji su dobro procijenili da vijest neće biti toliko zanimljiva ako objave sve naše poruke koje su imali, a u kojima je vidljivo da između mene i Borisa osim flerta nije bilo ničega.”





Ipak, ne žali zbog cijele situacije u kojoj se našla te tvrdi da bi ponovo učinila tu žrtvu, s obzirom da je ona puno pomogla velikom broju djece. Inače, alex se već 15 godina bavi humanitarnim radom i to bez nekog “većeg efekta u medijima”, stoga je odlučila zaposliti Borisovog PR stručnjaka, koji je “znao da je ljudima čitanje o potencijalnoj drami već razvedenog para važnije od ostalih tema.” Još jednom je istaknula kako između nje i Rogoznice nije bilo ničega te da joj je on i zahvalio zbog toga, iako ju je isprva nagovarao govoreći da je u otvorenom braku.

‘Ja nisam moja bolest, godinama šutim i trpim’

U intervjuu Alex je progovorila i o svojoj bolesti s kojom se bori već godinama. Zbog tumora joj je odstranjena štitnjača, no kasnije se ispostavilo da ima tumorske tvorevine po cijelom tijelu. Svoje teške trenutke ne prolazi sama, već sa 18-godišnjim sinom, kojega je nedavno otkrila na svom Instagram profilu.









“Sve odluke u našoj kući su zajedničke. Samohrana sam majka 18 godina, nas dvoje smo sami prolazili kroz sve i život nas nije štedio”, kazala je Alex te otkrila da joj je bio podrška i tijekom spomenutog skandala: “Zna da ću radije umrijeti kao lažna bludnica koja je ipak pomogla mnogima nego kao osoba čista obraza koja nije uspjela u svojim misijama.”

Iz sve fizičke boli kroz koju prolazi proizašla je njezina posljednja pjesma u kojoj su “ogoljeni moje srce i duša pa sam ju zamislila kao moju zadnju ostavštinu svijetu.” Iako joj je plan bio da se pjesma objavi nakon njezine smrti, razmišlja o tome da je uskoro objavi kako bi svome sinu što više olakšala život.