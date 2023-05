‘PONOSNO NOSIM VAŠE KOCKICE!’ Mala Sedinu napali zbog Hrvatske, pa čestitala Dan Državnosti i poručila: ‘Kad krenete grditi ovu zemlju, sjetite se’

Sedina Muhibić, poznatija kao Sedina Bosna, “ljubičanstvena” kako je vole nazivati, još prije nekoliko godina spominjana je uglavnom u kontekstu sportskih, ali i životnih pobjeda, heroina koja je uspješno prevladavala sve životne izazove. Danas je na društvenoj mreži Facebook čestitala Hrvatskoj Dan Državnosti i podsjetila na sve njezine ljepote.

”Lijepoj našoj Sretan Dan državnosti. Kad krenete da grdite ovu zemlju, sjetite se da je klima odlična, da su vjetrovi blagi, da nema oluja, cunamija, tornada, aktivnih vulkana, i razornih zemljotresa. Nije sušna zemlja, niste žedni. Nije neplodna, iz džepa sjeme da ispadne nešto će da nikne. Šumovita, brdovita, ali nit’ su kamenjari niti džungle sa zaraznim bolestima, a morem, rijekama i jezerima bogata. Sve fino, blago, pitomo, nježno. To vam je od Zemlje! A ljudi, ima plemenitih i manje plemenitih, e muka vam je od ovih drugih, nije do zemlje. Cijenite i volite Lijepu našu. Znajte da ja uvijek bez ustručavanja nosim vaše/naše kockice i ponosna sam na sve lijepo što me za Lijepu našu veže. HRVATSKA – SRETAN DAN DRŽAVNOSTI”, napisala je u svojoj emotivnoj objavi.

Sedina je prije par godina radila na Snježnoj kraljici i unosila dozu radosti i energije svima oko sebe. A onda se sve promijenilo.





Naime, Sedina boluje od bakteremije koja ne popušta i redovito se bori s visokim temperaturama koje sve teže podnosi.

No, Sedinin životni put je od samih početaka bio trnovit. Naime, njezini roditelji su je po rođenju ostavili u Dječjem domu Bjelave. A da život postane još teži pobrinuo se taj nesretni rat u BiH, zbog čega je Sedina s drugim mališanima krenula za Njemačku, u izbjeglištvo. Po završetku rata, vratila se u ovu zemlju živjeti u SOS dječjem selu u Sarajevu za koji je jako vezana, što je svojedobno i priznala u intervjuu za Azru.

Podsjećamo, Sedinu su nedavno u Sarajevu pokušao napasti muškarac jer je nosila jaknu crveno-bijelim kockicama i hrvatskom šahovnicom.

“U skoro punom tramvaju stajala sam i slušala muziku. Nisam ni shvatila da je u tramvaju kaos zbog mojih kockica. U jednom momentu su mi gospođe prišle i diskretno rekle kako je u tramvaju neki divljak koji me želi ubiti, prebiti kad izađem iz tramvaja. Da ne izlazim sama jer, kako kaže, ‘Šahovnici nije mjesto u Sarajevu’, ‘Mrzi Hrvate’, ‘Otkud mi hrabrost, treba me ubiti…’ psuje mi sve, prijeti itd. Ostatak ljudi iz tramvaja bio je raspoložen zaštiti me, savjetuju da budem u tramvaju s njima. Ili da odemo u policiju s kolegicom koja je ušla u tramvaj. Hmm… jer nisu sve Sarajlije iste, pa hvala Bogu!!









Ja sam zvala policajca. Na kraju je divljak otišao glavom bez obzira. Smatram da imam pravo svoju jaknu obući kad hoću i gdje hoću, pa i u Sarajevu. Danas je bilo hladno i svi znate da su se i snijeg i kiša smjenjivali. Zašto ne bih obukla najbolju jaknu koju imam? Nisam nacionalist i nikad neću biti, iako imam možda i više prava biti nego taj divljak. Da nije rata bilo, možda bih i ja imala roditelje i obitelj, drugi život, pa opet ne mrzim, sretna sam, volim život, jer pojedinac ne čini populaciju. Okej mi je, možete me i ubiti, ali Sedina Muhibić – Seddina Bosna – Sarajka –muslimanka – ostajem pri svom, pa taman sama i jedina bila. I dalje s ponosom kockice moje drage će da me prate, jer su mi donijele najljepše trenutke života kao i super prijatelje… Svi koji su protiv toga neka kockice broje, a ne moraju me ni pogledati više.

Najlakše je kad pitaju me koliko i kako ja nju volim jako – samo jedna riječ bi bila to #NEOPISIVO!!”, napisala je u objavi Sedina.









Ako želite pomoći Sedini, javite na mail [email protected].