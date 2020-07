PONOSNI TATA DJEVOJČICE Usain Bolt objavio ime kćerkice, poprilično je popularno među sportašima

Usain Bolt, umirovljeni sportaš na svom se Twitteru oglasio povodom rođendana djevojke Kasi Bennett kojoj je tom prilikom uputio najljepše želje.

“Sretan sam što mogu ovaj dan provesti s tobom. Želim ti sreću, dok obećajem da ću nastaviti činiti sve kako bi zadržala taj osmijeh na licu”, napisao je te objavio fotografije djevojke i njihove skoro pa dvomjesečne djevojčice.

“Otvorili smo novo poglavlje s našom kćerkicom Olympiom Lightning Bolt“, dodao je otkrivši ime djevojčice.

Nakon toga dodao je nekoliko fotografija malene te istaknuo kako je ponosni tata djevojčice.

Zanimljivo, Bolt nije jedini sportaš koji je odabrao baš ovo ime za svoje dijete. Naime, djevojčica Serene Williams i Alexa Ohaniana nosi ime Olympia.

I want to wish my gf @kasi__b a happy birthday. I get to spend ur special day with u. I want nothing but happiness for u & will continue to doing my best keeping a smile on ur face. We have started a new chapter together with our daughter Olympia Lightning Bolt ⚡️🎉🎊💫 pic.twitter.com/FhlwdaF2Zx

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020