PONAŠA LI SE NEDA UKRADEN KAO RAZMAŽENA DIVA? Pjevač grupe Vigor otkrio detalje: ‘U ovom poslu moraš imati čelične živce’

Autor: Dnevno.hr/ Tea Šojat

Domaći eter nedavno je osvojio ljetni hit ”Viva l’amore”, pjesma koju su zajedno snimili Neda Ukraden i grupa Vigor. O detaljima suradnje razgovarali smo s pjevačem grupe Vigor, Mario Rothom, koji je otkrio ponaša li se jedna od najuspješnijih i najvječnijih pjevačica s ovih prostora poput razmažene dive ili usprkos svojoj slavi čvrsto stoji na zemlji.

Kako je nedavno otkrio i kako ne bi imao ništa protiv vez sa starijom osobom, upitali smo ga postoji li ipak neka granica, a on nam je dao zanimljiv odgovor.

*Kako je došlo do suradnje s Nedom Ukraden?





S Nedom smo imali nekoliko velikih zajedničkih koncerata u posljednjih nekoliko godina i s obzirom kako dijelimo istu publiku i kako je ta sinergija uistinu sjajna, Neda je došla na ovu sjajnu ideju i tako je počela ova naša suradnja.

*Kako je bilo raditi s njom?

Neda je pjevačica koja je na sceni preko 40 godina, žena koja jako dobro razumije ovaj posao i kojeg, na kraju krajeva, ima u malom prstu.Ona je veliki profesionalac, prije svega. Danas je teško naći nekoga tko je popularan i moćan kao Neda Ukraden, a to puno govori o veličini ovoga projekta. Mi smo godinu dana strpljivo čekali na dobru pjesmu koju će naša publika prepoznati i prihvatiti. Neda je svakako referenca za uspjeh jer nam je u svojoj dugoj i bogatoj karijeri ostavila veliki broj hitova za vječnost. U mom domu, a za vrijeme njene najveće popularnosti uvijek su se slušale njezine pjesme. Mislim da je to dovoljan pokazatelj da ovoliko dugo traju samo veliki pjevači. Neda je vrlo jednostavna ali kada je o poslu riječ, jako dobro zna što hoće, a što neće. Mislim da je to sasvim dovoljan dokaz njene trajnosti na sceni.

*Kakva je Neda bila na snimanju spota za pjesmu “Viva l’amore”, je li imala neke posebne želje?

Apsolutno jednostavna i profesionalna. Kako je ovo bio timski rad, nitko nije imao nekih posebnih zahtjeva i uvjeta. Pa čak ni ona. Spot smo snimali od 10 ujutro do 23 navečer i bilo je vrlo zahtjevno i iscrpljujuće. Na setu nas je bilo preko tridesetak i kada imaš oko sebe tako veliki tim, onda poštuješ i tuđi trud i tuđe uloženo vrijeme. Neda je taj dan prošla skoro 600 km sama u autu i na snimanje došla dobro raspoložena. To je svakako za pohvalu i stisak ruke. U ovom poslu moraš imati čelične živce jer snimanje spotova nije lako. Ujutro se ustaneš u cik zore i vraćaš se doma u kasne sate, a svo to vrijeme moraš biti sređen, nasmijan, dotjeran, a ide ti se kući već nakon nekoliko sati. Ljudima koji vole svoj posao ništa nije teško.









*Rekao si da ne bi imao ništa protiv veze sa starijom ženom. Postoji li ipak neka granica dobne razlike?

Godine su potpuno nebitne. One su samo broj. Tijelo s godinama stari. S godinama dobivamo i nekoliko bora više, ali to je sve dokaz da si živio. Jedino što nikada ne stari je duša. Ona je vječno mlada. Veza ne ovisi samo o godinama, već o puno drugih čimbenika koji igraju važnu ulogu o uspješnosti odnosa između dvoje ljudi. Činjenica je da vas uvijek može privući netko stariji ili mlađi od vas, ali veza ne ovisi o godinama već o različitim životnim ciljevima. Meni godine nikada nisu bile bitne. Poznajem puno ljudi koji su u svojim dvadesetima, a ponašaju se i razmišljaju kao da im je četrdeset, ali isto tako poznajem i puno ljudi koji su u svojim četrdesetima, a razmišljaju i ponašaju se kao djeca. Sve u životu ima svoje prednosti i mane, pa tako i u ovom slučaju. Mene privlače emocionalno stabilne i zrele ličnosti koje imaju želju za radom na sebi, ako toga nema ne pomaže ni to da li netko ima 25 ili 45 godina. Moja generacija je doživjela rat i u tim teškim okolnostima bili smo prisiljeni brzo odrasti. Ako netko ima zrno soli u glavi i široku dušu, samim tim je privlačan, energičan, pažljiv i sposoban, i takvi vam mogu pružiti ljubav, sigurnost, povjerenje i toplinu, a to nema veze s godinama.









*Što ti je bilo najzabavnije tijekom suradnje s Nedom?

Neda ima sjajan smisao za humor. Vrlo je zabavna i zanimljiva. S druge strane ona je žena čija karijera traje godinama, a naša ulazi u svoju desetu obljetnicu. Niti u jednom trenutku se nije postavila iznad nas već nas smatra vrlo ravnopravnim i svojim kolegama. To je stvar koja me je uistinu oduševila.

A kao grupa, lslažete li se dobro na koncertima ili vam ponekad zatreba odmor jedni od drugih?

Moj bend i ja zajedno surađujemo preko dvadeset godina. Mi smo na početku bili isključivo poslovni partneri, a kada s nekim surađuješ toliko dugo onda se taj odnos pretvara u pravo prijateljstvo. Zato smo i opstali toliko dugo, a to je odgovor na ovo pitanje. Nismo se niti umorili niti zasitili jedan drugoga. Kad podvučemo crtu i kad vratimo sve te silne godine u nazad, shvatimo kako su brzo prošle i imamo osjećaj da se znamo tek nekoliko godina unazad. Poštivanje drugoga je najbitniji faktor uspjeha u zajedničkom radu. Mi smo tim i za dobre rezultate tako moraš i funkcionirati. To je kao mala tvornica. Da bi proizvod bio vrhunski, sve mora funkcionirati savršeno. Od direktora, tajnice pa do onih koji rade na tom proizvodu. Čim netko zafali, cijela proizvodnja se dovodi u pitanje.

*Gdje vas publika može očekivati u bliskoj budućnosti i čemu se mogu veseliti?

Koncertni kalendar se puni i već sada imamo jako puno posla.Već polako spremamo i novu pjesmu s kojom izlazimo početkom šestog mjeseca, snimili smo i treći singl koji će ugledati svjetlo dana u jesen. Puno smo radili na novim pjesmama, prikupljali sjajne autore i jedva čekamo da naša publika čuje što smo im to pripremili. Do sada smo uvijek išli s jednim singlom godišnje, no zbog nemjerljive količine ljubav koju nam naša publika pruža svih ovih godina, oni su to od nas itekako zaslužili. Što se samih koncerata tiče, bit će ih po Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj i Mađarskoj gdje također imamo veliku publiku. Ove godine radimo veliki koncert u Pečuhu što nas izrazito veseli jer nakon pet godina pregovora i upita, napokon dolazimo i tamo pjevati za sve one kojima je glazba univerzalni jezik.