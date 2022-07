‘POMOLIMO SE ZA NAŠU MLADEŽ KOJA ĆE IĆI NA OVAJ KONCERT’ Udruga Pravo na život grupu Kiss nazvala sotonistima: ‘Pohotno plazi svoj dugi jezik’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Poznata američka rock grupa Kiss večeras nastupa u Areni Zagreb, a na velikom glazbenom spektaklu očekuju se fanovi iz čitave regije.

Među njima definitivno neće biti nitko iz udruge Pravo na život, koja je svoje sljedbenike na Facebooku obavijestila o ‘sotonističkim namjerama’ kultnog sastava koji je od 1973. do danas prodao više od 100 milijuna albuma, a uvršteni su i u Rock and Roll Kuću slavnih.

“Pomolimo se za našu mladež koja će ići na ovaj koncert da ih dragi Bog sačuva od utjecaja zloga”, piše udruga Pravo na život te svojim pratiteljima nudi objašnjenje o simbolici poznatog benda.





“KISS je skraćenica za “Kings In Satanic Service” (Kraljevi u službi Sotone)”, poručuju iz Prava na život. “Producent te grupe Bob Ezrin četvoricu njenih članova nazvao je ‘simbolima razbuktalog zla neobuzdane putenosti’. Gene Simmons, koji javno priznaje svoje zanimanje za kanibalizam, poznat je po tome da pohotno plazi svoj dugi jezik – što je stari poganski simbol štovanja demona”, pišu na službenoj Facebook stranici.

O tome što zapravo predstavlja riječ ‘Kiss’ raspravlja se već godinama. Osim varijante “Kings In Satanic Service”, pisalo se svojedobno i da akronim znači “Kinder SS” ili “Kids in Satan’s Service”, no Gene Simmons, jedan od osnivača grupe, u više je navrata negirao takvo značenje.