‘POMOLIMO SE DA PRONAĐE IZLAZ IZ TAME’ Kontroverzni pjevač šokirao svojim izgledom: ‘Ima toliko lijep glas, ne razumijem što mu ovo treba’

Autor: Dnevno.hr/F.Š.

Kontroverzni pjevač Sam Smith trenutno nastupa na nizu koncerata u sklopu svoje turneje ‘Gloria Tour’. No osim sjajnim vokalnim sposobnostima i zanimljivim koreografijama, Sam je privukao pozornost i kontroverznim outfitima i scenskim rekvizitima.

”Pomolimo se da pronađe izlaz iz tame”, ”Ima toliko lijep glas, ne razumijem što mu ovo treba”, ”Nažalost, skrenuo je s uma”,”Hmm, čemu sve ovo?”, ”Ne mogu vjerovati da ljudi ovo plaćaju” bili su neki od komentara na društvenim mrežama.





Podsjetimo, Smith je nedavno objavio spot za svoju novu pjesmu naziva “I’m Not Here To Make Friends” te izazvao burne reakcije. Kontroverzne scene spota mnogi su protumačili kao normaliziranje pornografije, a nikako im nije jasno zašto spot na platformi YouTube nije ograničen prema uzrastu. Plesanje u oskudnoj odjeći i imitiranje seksa neki su od dijelova spota, zbog kojih su ljudi zahtijevali da se video “zaključa” za korisnike mlađe od 18 godina.

“Ovo nije umjetnost niti služi da ohrabri bilo koga. Ovo je monstruozno”, “Vrijeđanje zdravog razuma. Je li on svjestan da je ovo glazbena industrija, a ne da snimanje za Playboy?”, “Vrijeme da se standard YouTubea promijeni. To više nisu spotovi nego čista pornografija. Što ovi ljudi pokušavaju uraditi našoj djeci?”, bile se neke od tadašnjih reakcija.

Tridesetogodišnji pjevač nedavno je objavio i drugi album, devet godina nakon debitantskog, koji mu je donio brojne glazbene nagrade. Glazbom se počeo baviti još 2008. godine, a dosad je osvojio, među ostalim, četiri Grammyja i Oscara za najbolju pjesmu. Riječ je o singlu “Spectre” iz istoimenog filma o Jamesu Bondu.