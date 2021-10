POMIRILA SE S OCEM PRIJE NEGO ŠTO JE UMRO: Adele otkrila manje poznate detalje o tužnoj obiteljskoj priči

Autor: Š. P.

U velikom intervjuu za Vogue, 33-godišnja britanska zvijezda Adele progovorila je i o privatnom detalju o kojem se dosad malo znalo – odnosu s nedavno preminulim ocem. Mark Evans je, naime, preminuo u svibnju ove godine. Imao je 57 godina, a odnosi s popularnom i bogatom kćeri nikad nisu bili dobri.

Evans se od majke popularne pjevačice razveo dok je Adele bila mala. U njezinu djetinjstvu je bio uglavnom odsutan, a onda se, u doba njezinih prvih glazbenih koraka, opet naglo pojavio.

Kako je njezina popularnost rasla, njihov odnos je postajao sve gori, a priča je eskalirala nakon što je Evans tabloidima pokušao prodati priče o Adele. Ona se, pak, toliko naljutila da nisu pričali skoro deset godina.

Ipak, njegova smrt ju je, priznaje, izuzetno pogodila. “Puno kupki, puno meditacije, puno terapije. I puno vremena u samoći”, rekla je o vremenu tugovanja za ocem. “Znam da me volio. Pomirili smo se prije nego što je umro”, otkrila je za Vogue.

Osjećaj tjeskobe vezan uz odlazak oca dugo ju je pratio. “Nekad bih se, nakon prekrasne večeri s prijateljicama, probudila usred noći kao da me napada tsunami”, priznala je Adele.

Dakako, loš odnos s ocem uzrokovao je traumu koja se preslikala na njezine odnose s drugim muškarcima. “Moj odnos s muškracima općenito čitavog života je bio – ionako ćeš me povrijediti, zato ću ja tebe povrijediti prva. To je toksično i sprječava me u pronalasku sreće”, priznala je Adele.

