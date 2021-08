POLUBRAT MEGHAN MARKLE ‘OTVORIO PANDORINU KUTIJU’? Kako će kraljica nakon intervjua kod Oprah podnijeti još ovo?!

Thomas Markle Jr. , sin oca Meghan Markle, Thomasa Marklea, ne skriva da ne voli svoju polusestru. Dapače, iskoristio je pravu priliku kako bi o tome još više javno govorio. Naime, Thomas je jedan od 12 natjecatelja australijskog Big Brother VIP-a, a već u traileru vrijeđa vojvotkinju od Sussexa te ju zove “plitkom”.

Ogorčeni polubrat nije zaboravio pohvaliti se da je upozorio princa Harryja da ne ženi Meghan. “Rekao sam princu Harryju: Mislim da će ti uništiti život”, kaže Thomas na videosnimci. i dodaje: “Vrlo je plitka.”

Uoči kraljevskog vjenčanja para u svibnju 2018., Thomas je čak poslao pismo Harryju u kojem je upozorio princa da još uvijek nije kasno da odustane od vjenčanja. Tad je napisao da Meghan “očito nije prava žena” za njega te je rekao da se ponaša “kao princeza, iako je glumica C klase u Hollywoodu.”

Thomas Jr. nije bio pozvan na svadbu, kao ni njegova sestra Samantha Markle, koja također nije u dobrim odnosima s Meghan.

S obzirom da trailer daje naslutiti da bi Meghanin polubrat mogao otkriti previše ‘pikanterija’, očekuje se da bi kraljevska obitelj mogla biti ponovno potresena, iako se još nisu uspjeli oporaviti od Harryjevog i Meghaninog intervjua kojeg su dali Oprah Winfrey.

A Austrália sabe produzir televisão para xuxu, e o novo teaser do “Big Brother VIP” deles vem provar isso mesmo.

The production value com algo tão “pequeno” como 1 minuto e 30 segundos de teaser é arrebatador.

Fiquei imediatamente com vontade de ver o programa. pic.twitter.com/qHTJJDUepG









