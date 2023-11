Policija u Zagrebu privela Seju Kalača: Poznati folker vlasnici birtije prijetio da će je zaklati

Autor: G.B.

Iz Policijske uprave Zagreb stiže vijest kako je nekad uspješni folk pjevač Sejo Kalač priveden na saslušanje nakon što je navodno prijetio smrću Sonji Jović, vlasnici jednog zagrebačkog lokala.

“Obavještavamo vas da su policijski službenici Šeste policijske stanice Novi Zagreb u nedjelju, 12. studenog 2023. godine dovršili kriminalističko istraživanje zbog prijetnji 59-godišnjeg S. K. na štetu 57-godišnjakinje S. J.”, naveli su za u odgovoru za Grand te potvrdili da je Kalač priveden na saslušanje, nakon čega je podnesena kaznena prijava.





“Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom inspektoru, dok je prijava podnesena Općinskom državnom sudu u Novom Zagrebu”, napisali su.

Kao što je već poznato, Jović je ranije za Grand otkrila:

“Po lavežu svojih pasa sam shvatila da se nešto dešava u dvorištu. Izašla sam i samo sam čula riječi: ‘Ubit ću te, sve ću zapaliti, zaklat te, kur*o četnička.” Odmah sam pozvala policiju i htjela snimiti njegove prijetnje telefonom, ali kako sam izvadila mobitel, tako je prestao. Policija je ubrzo došla, možda pola sata nakon što je on otišao i rekli su mi da podnesem kaznenu prijavu jer su to ozbiljne prijetnje smrću, tako da sam to uradila”, rekla je.









Kalač sve negira

Kalač je negirao da joj je prijetio smrću, a tvrdi i da nije uhićen.

“Kakva prijetnja, kakvi bakrači, pusti to. Ja sam samo bio tu ispred kuće i otišao. Nikome nisam prijetio”, kazao je.

Podsjetimo, prema pisanju srpskih medija, pjevač Sejo Kalač, koji se proslavio pjesmama ‘Ala, ala’, ‘Da li si me voljela ili nisi’ i ‘Kafanska pjevačica’, navodno radi u kavani za 50 eura i godinama vodi tešku bitku s alkoholom, zbog čega su svi njegovi prijatelji jako zabrinuti za njega.