‘POLIAMORIJA SE U MOJE VRIJEME ZVALA GRUPNI SE*S’: Alka Vuica ima rješenje za frajere koji se ne znaju nositi s emocijama

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

Pjevačica, pjesnikinja i televizijska voditeljica Alka Vuica, jedna od najuspješnijih hitmjekera s prostora bivše Jugoslavije, na glazbenoj je sceni više od četiri desetljeća, a još stvara i radi punom parom. Uspjeli smo je uloviti između gostovanja u jednom talk-showu i koncerta koji je održala u Beogradu.

Od studentskog života s Mijom Begović preko tračeva do politike, uoči završetka novog albuma, otkrili smo planira li se Alka ponovno okušati u kandidaturi za predsjednicu, je li izbačena iz SDP-a, ali i kako riješiti problem frajera koji se ne znaju nositi s emocijama.

* Kada napišete pjesmu, znate li točno komu biste je dali da je otpjeva? Uvjetujete li tko će pjevati vaše pjesme?





Ne znam uvijek, ali kad završim pjesmu, znam otprilike za koga je. Ne uvjetujem nikad ništa, nisam taj tip, sve je stvar dogovora.

* Jednom prilikom ste izjavili da, kad vam dođe inspiracija, makar bilo dva u noći, nije vam teško ustati iz kreveta kako biste zapisali stihove, a dodali ste i da se osjećate kao da ih netko diktira. Koje je najneobičnije vrijeme i mjesto gdje ste napisali pjesmu i koju?

“Laži me” je došla usred noći, već sam bila legla, ali u to doba između jave i sna ponekad se dogode te neke nevjerojatne inspiracije. Sreća da sam ustala i zapisala je. Sad obavezno pokraj kreveta u ladici imam papir i olovku jer najbolje su te pjesme koje vam same dođu da ih zapišete. To se ne smije ignorirati jer odlete dalje i ujutro ih se ne možete sjetiti.

* Prije nekoliko godina zbog narušenog zdravlja, odnosno divertikuloze, završili ste u bolnici, no brzo ste iz nje izašli svojom voljom. Nakon toga uputili ste pismo tadašnjem ministru zdravstva Milanu Kujundžiću. Jeste li ikada dobili odgovor ili neku reakciju? Što vam je najviše zasmetalo?

Smetalo mi je strašno što se bolnica ne zrači i što su otkinute kvake s prozora jer su imali neke suicide u bolnici. Klaustrofobična sam i jako ovisna o zračenju prostorija. Smatram da ni jedna bolnica ne može ovisiti samo o klimatizacijskom sustavu, pa čak i da je novi, a kamoli stari, još iz Juge. Bolnice se moraju prozračivati!

* U vrijeme koronavirusa i lockdowna javno ste progovorili o zaštiti autora i glazbenika, a zalagali ste se za veću zastupljenost glazbe na radiju i televiziji. Kakva je sada situacija, vidi li se svjetlo na kraju tunela?









Nadam se da ćemo izglasati taj zakon i zaštititi naš jezik i našu pjesmu zakonom. To je jedini način jer smo mala država i pjesme na hrvatskom jeziku mogu se slušati na vrlo ograničenom području. Recimo, u Grčkoj se na radiostanicama mora po zakonu puštati 90% grčke glazbe, u Francuskoj 65% francuske, a kod nas tek 20%. Ja bih to regulirala zakonom i ne bih dala koncesiju bez određenog postotka.

* Kako ocjenjujete današnju estradu i koliko se razlikuje od one iz 80-ih ili 90-ih?

Ja ne ocjenjujem. Pratim promjene i nastojim se prilagoditi vremenu u kojem živim. Jako je sve drugačije, ali svako vrijeme nosi svoje.









* Pratite li nove, mlade glazbene nade? Jeste li uočili i čuli nekoga komu biste dali svoju pjesmu?

Naravno da pratim. Živim s mladima, sin mi je glazbeni producent i najveće mlade nade izlaze iz našeg podruma. Uvijek sam spremna surađivati s mladim talentiranim ljudima.

* Željeli ste se kandidirati za predsjednicu Hrvatske 2009. Postoji li još takva želja?

Nemam više takvih ambicija, a ni ideala u koje vjerujem. Sve mi se čini crno u nekom lokalpatriotskom smislu i potpuno sam na putu individualnosti i samodostatnosti.

* Jeste li još članica SDP-a i djelujete li unutar stranke?

Još sam u stranci, nisu me izbacili, ako na to mislite. Međutim, nisam previše aktivna jer jednostavno nemam vremena. Radim na svojim projektima i novom albumu i jako sam zauzeta.

* Jedno vrijeme živjeli ste sa svojom prijateljicom, glumicom Mijom Begović. Čega se posebno sjećate iz tog perioda?

E, pa sad, to je tema za još jedan intervju ili knjigu. Mia je cura s mora kao i ja. Volimo kuhati, razgovarati, čitati, plesati, čistiti kuću, recitirati poeziju… Godinama smo prijateljice, a kao studentice smo stanovale zajedno i dijelile čari studentskog života.

* Jednom prilikom krstarili ste s Mijom i njezinim suprugom Željkom Žnidarićem, a mediji su poslije pisali da je došlo do nezgode, odnosno da su vaša i Mijina kosa zaštopale jahtu pa je gospodin Žnidarić situaciju morao riješiti kao pravi majstor. Koliko je dana trebalo da dođe do tog začepljenja i je li uopće ta informacija točna?

Nemam živaca ni vremena komentirati takve budalaštine i tračeve. Ne sjećam se poplave.

* Nedavno ste u jednom talk-showu kritizirali pojam poliamorije. Koja je razlika između onih koji kažu da vole dvije ili više osoba istodobno i onih koji kažu da mogu voljeti samo jednu osobu?

U moje vrijeme to se zvalo slobodna ljubav ili grupni seks.

* Trenutno su opet u fokusu vaše dvije knjige, “Anatomija jedne ljubavi” “i Kritika muškog uma”. Koliko ste ih dugo stvarali i po čemu su posebne te komu su namijenjene?

Te su knjige davno nastale, a namijenjene su svima koji znaju i vole čitati.

* Možete li s nama podijeliti nekoliko stihova iz “Anatomije jedne ljubavi” i otkriti u kojim trenucima i zašto su nastali?

Ne mogu. Stihovi i jesu čarobni po tome što svakomu znače nešto drugo. To je govor duše.

* U “Kritici muškog uma” pišete da muškarci ne razumiju žene i da ne znaju ljudski okončati vezu ili brak. Koji je uzrok, a koje rješenje?

Frajeri uglavnom bježe, ne znaju se nositi s emocijama. Rješenje je da ih oslobodimo, da im dopustimo da plaču i pokazuju slabosti.

* U knjizi pišete i o moralu kao rastezljivu pojmu. Možete li to objasniti?

Moral se mijenja s vremenom.

* Osim koncerata, raznih gostovanja, promocija knjiga…, na čemu trenutno radite?

Završavam album i pišem novu knjigu.