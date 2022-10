‘POLEGLI BI NAS NA STOL I STAVILI SVOJE PRSTE U NAS!’ Paris Hilton otkrila svoju potresnu priču: Plakala sam dok su me držali i govorila ‘ne’

Autor: L.B.

Najpoznatija bogatašica na svijetu Paris Hilton, koja je u svojoj 41. godini rekla “da” svom odabraniku nakon godinu dana veze, sada tvrdi da je kao tinejdžerica bila seksualno zlostavljana.

Naime, Hilton je ispričala o užasu koji je prošla kada su ju u internatu za problematične tinejdžere u američkoj saveznoj državi Utah, u koji je poslana sa 17 godina, navodno podvrgavali pregledima grlića maternice, a koje su, kako tvrdi, obavljali članovi osoblja internata.

Poručila je da joj je “djetinjstvo ukradeno” zbog zlostavljanja u školi u kojoj je provela 11 mjeseci. Za New York Times je otkrila stravične detalje zlostavljanja koje je, kako tvrdi, tamo doživjela.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Paris Hilton (@parishilton)

‘Polegli bi nas na stol i stavili svoje prste u nas’

“Vrlo kasno navečer, to bi bilo oko tri ili četiri ujutro, mene i druge djevojke bi odveli u ovu prostoriju i obavili preglede. Ovo nije bilo čak ni s liječnikom. Bilo je to s nekoliko različitih članova osoblja, koji bi nas polegli na stol i stavili svoje prste u nas. I ne znam što su radili, ali to definitivno nije bio liječnik i bilo je zaista strašno.

Bilo je zaista zastrašujuće, i to je nešto što me je zaista blokiralo niz godina. Ali sada se stalno vraća i razmišljam o tome. A sada, gledajući unazad kao odrasla osoba, to je definitivno bilo seksualno zlostavljanje”, rekla je Paris koja je na Twitteru opisala navodne incidente:









‘Plakala sam dok su me držali i govorila: ‘Ne”

“Neispavana i pod jakim lijekovima, nisam razumjela što se događa. Bila sam primorana leći na tapiciran stol, raširiti noge i podvrgnuti se pregledima grlića materice. Plakala sam dok su me držali i govorila: ‘Ne!’ Samo su rekli: ‘Umukni. Tiše. Prestani se mučiti ili ćeš ići u Obs’. Važno je da se otvorim o ovim bolnim trenucima kako bih se mogla izliječiti i kako bih pomogla da se ovo zlostavljanje okonča”, rekla je Paris.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Paris Hilton (@parishilton)

Dodala je i kako je to bilo ponavljajuće iskustvo, ne samo za nju, već i za druge ‘preživjele’.

“Bila sam zlostavljana i plačem dok ovo pišem jer nitko, posebno dijete, ne bi trebalo biti seksualno zlostavljano. Moje djetinjstvo mi je ukradeno i ubija me. Ovo se još uvijek događa drugoj nevinoj djeci”, napisala je Hilton.