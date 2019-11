POKOSICA ‘HRAČNULA’ NA PREDSJEDNICU: Sasula gnjusne uvrede koje je uopće mučno čitati

Autor: Dnevno

Vlatka Pokos hrvatsku je adresu zamijenila kanadskom. No, iako tisućama kilometara daleko, Vlatku očito pere nostalgija pa tu i tamo ima potrebu prokomentirati zbivanja u Domovini. Ovaj se puta osvrnula ne predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, prema kojoj je bila i više nego gruba, nazivajući je “moralnom i karakternom bijedom”. Njezinu objavu donosimo vam u cijelosti.

“Bolesno bulažnjenje aktualne, nažalost, ‘rvacke precjedn’ce’ je nepodnošljivo iz perspektive civilizirane države. Njezini nastupi i izjave su sramotni, konfuzni i nadasve lažljivi. S jedinim ciljem podilaženja krajnjoj desnici i dijaspori, koja je ionako na njezinoj strani. Ona ne shvaća da je izbore za dlaku dobila zahvaljujući ljudima poput mene koje je zavarala ‘inozemnom karijerom i školovanjem’. I koji neće ponoviti pogrešku. To zorno pokazuje koliko je promašena njena kampanja i loši PR savjetnici”, neumoljivo je okrutna Vlatka.

U tom istom gnjevnom tonu napisala je dalje:

“Sigurna sam da je većina Hrvata željela napustiti Jugoslaviju, to je pokazao i referendum o hrvatskoj samostalnosti, ali svaki imalo objektivan čovjek mora se zgroziti nad njenim LAŽIMA o bivšoj državi. To i ne treba posebice komentirati koliko je jadno i nelogično. Ja se u Kanadi uporno borim protiv predrasude da je Hrvatska ‘Istočna Europa’ a KGK mrtva hladna laže da je rođena iza Željezne zavjese s namjerom da se prikaže nekakvom mučenicom. I sve to kao kćer imućnog mesara, koja pjevuši u crkvenom zboru i školuje se u Americi. Moralna i karakterna bijeda. Sigurna sam da bi Kolinda uspješno plivala i među KP komesarima jer pripada takvoj vrsti. Milanović, čije izjave su ispod svake kritike i hitno mu treba PR pomoć, ipak je točno procijenio njen nepogrešivo los izbor ljudi kojima se okružila. Kriminalci, lopovi, ratni zločinci, bjegunci od zakona, ubojice i fašisti. Slike govore vise od riječi”, zaključila je Vlatka koja je uz ovu objavu dodala i fotografije na kojima Kolinda pozira s Mamićem, Bujancem i Merčepom.

U završetku svog posta, imala se potrebu opravdati. “Da bi bilo jasnije NISAM JUGONOSTALGIČARKA, i smatram da je Juga bila velikosrpska platforma. Točka”, naglasila je ona.





Vlatka je za ovu objavu isključila mogućnost komentiranja.