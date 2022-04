‘POKLONIO MI JE VADIČEP’ Doris Dragović otkrila najluđi poklon koji je ikad dobila: ‘Ni danas ne znam kako funkcionira…’

“Volim što imam 60 godina. To je moj dar, moj ukras, nešto što je trebalo doživjeti i proživjeti. Zahvalna sam za ožiljak, za svaku boru. Ne doživljavam starenje kao gubitak, nego kao skupljanje i koliko mnogo toga imam skupiti”, izjavila je u novom intervjuu za Story glazbena diva Doris Dragović.

Prisjećajući se zanimljivih epizoda iz svoje bogate glazbene karijere, otkrila je poklon koji je dobila nakon koncerta i do dana današnjeg nije uspjela dokučiti kako se koristi.

“Jedan obožavatelj poklonio mi je čudan vadičep, ni danas ne znam kako funkcionira. Ali meni je zapravo sve otkačeno, od plišanih igračaka do DVD-a koji su mi prijateljice napravile intervjuirajući tvoje bližnje u tajnosti za rođendansko iznenađenje”, kaže splitska pjevačica.

Na popularnom Eurosongu nastupala je čak dvaput – 1986. godine (“Željo moja”) kad je osvojila jedanaesto mjesto te 1999. godine (“Marija Magdalena”) kad je bila četvrta.

“Eurosong nije ono što je bio. U moje vrijeme bavili smo se pjesmom i sva promišljanja usmjeravali prema njoj. Samim time bio je to pravi izazov za pjevača. Danas Eurosong u fokusu prvenstveno drži spektakl i isključivo se njime bavi. Natjecatelji su stoga izazvani da se bave prezentacijom, čega je pjesma postala samo dio, a to nije moj prostor”, rekla je Doris te dodala da vjeruje u ovogodišnju predstavnicu Hrvatske, Miju Dimšić.

Za dugogodišnji uspjeh na estradi potrebne su dobre pjesme, ali i izdržljivost, pogotovo u vremenu u kojem, zahvaljujući internetu, svatko ima vremena i volje za izražavanje svojih mišljenja.

“Kada sam bila dijete mama me učila: ‘Ćerce, nije važno šta ti je reka, nego tko ti je reka’. Od čovjeka do čovjeka razlikuje se upućena riječ. I to je cijela mudrost. O tome uvijek vodim računa svjesna da je onaj koji upućuje kritiku samo jedan. U slobodi biramo platformu s koje polazimo, bilo dobro ili loše. Kritika ima zadatak nešto popraviti ili poboljšati, ukazati na grešku ili nedostatak. To je moguće samo u dobru, u poštovanju i ljubavi. Takvoj sam kritici uvijek hrlila u želji da budem bolja. Bila mi je važna jer me stvarala i gradila tijekom godina. Danas ne bih bila ista da nije bilo meni važnih ljudi s voljom i strpljenjem za mene. Njima sam do neba zahvalna”, zaključila je popularna Doris.