Poklon za pamćenje! Hrvatski navijači pripremili posebno iznenađenje za Knoll: ‘Samo zbog tebe’

Naša najvatrenija navijačica Ivana Knoll trenutno je u Nizozemsku, gdje je u srijedu pratila polufinalnu utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Nizozemske. Vatreni su tada slavili rezultatom 4:2 nakon produžetaka, a sutra ih očekuje finalna utakmica protiv Španjolske.

Dok nestrpljivo iščekuje sutrašnju utakmicu, Ivana se na svom Instagram profilu pohvalila fotografijom na kojoj dvojica hrvatskih navijača drže majicu na kojoj piše:

“Knoll, došli smo samo zbog tebe… Pa usput i da tekmu pogledamo.”

Ivana osim što uzdiže atmosferu na utkamica, izgleda da se voli i kulturno uzdizati.

Naime, atraktivna brineta na svom Instagram Storyju je objavila fotografiju ispred Van Goghovog muzeja u Amsterdamu.

Izgleda kako Ivana voli kombinirati ‘denim on denim’ te je i za današnju šetnju Nizozemskim ulicama odabrala traper kompletić, koji je upotpunila crnim naočalama zanimljivog oblika.

Posjetimo, Ivana je prije ulaska na stadion u Rotterdamu doživjela neugodan incident. Naime, jedan muškarac joj je ljutito prilazeći nešto doviknuo, nakon čega je nastala omanja tučnjava sa dva druga muškarca koji su ga pokušali zaustaviti.

No han passat ni 10 minuts des que he arribat al camp que ha passat això. Increïble. Jutgeu vosaltres mateixos. Tot ve per la presència de Ivana Knoll, la famosa aficionada de Croàcia. Algun aficionat l’ha molestat i la cosa ha acabat com el rosari de l’aurora pic.twitter.com/6Izznb8ckw

— Damià López (@DamiaLopez) June 14, 2023