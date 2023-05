POKAZAO PRSA PA SKOČIO NA KLADIONICI: Preokret u polufinalu Eurovizije! Letovci dobili ovacije, glavna favoritkinja posrnula

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Hoće li na ovom 67. po redu Eurosongu kladionice i ovoga puta biti u pravu ili po prvi puta u povijesti grdo pogriješiti? Šveđanka Loreen javnost zaintrigirala svojim dlakavim pazusima i dugim noktima te je do sada glasila za favorita natjecanja, no nakon generalne probe ususret prvog polufinala, razočarala je live nastupom i pala na kladionicama.

Prema komentarima prisutnih na generalnoj probi, Šveđanka na sceni izgleda moćno i koreografiju je besprijekorno savladala, no vokalnom izvedbom je totalno razočarala. Naime, polovicu pjesme je falšala, a da bi stvar bila gora, navodno ovo nije prva proba na kojoj joj se to dogodilo.





Premda je na kladionicama još uvijek prva, upravo radi pogrešnih tonova, Šveđanka polako klizi u postocima po kladionicama. Inaće, mnogi smatraju da je upravo njezina pjesma ‘Tatoo’ ipak samo loša kopija nezaboravne ‘Euphorije’ s kojom je na Eurosongu pobijedila 2012. godine.

Ogromnan pljesak za Riječane

S druge strane, Finac Käärijä svojim nastupom je oduševio publiku, a na probi se pojavio u zelenom boleru koji mu otkriva prsa lako privlači pažnju, pa i ne čudi da je po kladionicama drugi. Predstavnik Srbije Luke Black po kladionicama je 17-ti, a njegov nastup je moderan, zanimljiv, upečatljiv, jednostavno čudi da nije zauzeo neko više mjesto.

A Let 3? U Areni su na generalnoj probi dobili ogromni pljesak. Navodno uživo sjajno funkcioniraju, vidi se da su složan i uigran bend i da su drugačiji od drugih, no to može biti i dobro i loše.

Iako su na probama dobili ovacije publike, večeras ćemo doznati kako će na njih reagirati gledatelji koji danas odlučuju tko će iz prvo polufinala u finale (žiri se svojim glasovima publici priključuje tek u subotu). Po kladionicama, Letovci bi trebali proći u finale.

Podsjetimo, Let 3 će s pjesmom “Mama ŠČ!” večeras će u 9 sati nastupiti sedmi u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga , a veliko finale zakazano je za subotu, 13. svibnja.