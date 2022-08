POKAZALA NOVOG DEČKA? Iva Majoli na proslavi rođendana pozirala s misterioznim muškarcem, fotke otkrile sve

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Umirovljena tenisačica Iva Majoli nedavno je proslavila svoj 45. rođendan, a jedan muškarac u njezinom društvu posebno je zaintrigirao javnost.

Naime, Majoli je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima je okružena s obitelji i prijateljima, a među njima se nalazio i muškarac čiji identitet još nije poznat.





Iva je s navedenim misterioznim muškarcem pozirala nasmijana i zagrljena, a sudeći prema njihovoj bliskosti, mnogi su posumnjali da je upravo on njezina tajna ljubav.

Iva je, nedavno, za Story priznala da je zaljubljena, no identitet svog partnera nije htjela otkriti. Prema glasinama koje kruže, tenisačica navodno ljubi talijanskog državljanina.









‘Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini’, ispričala je.