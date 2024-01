Pojavila se 20 godina stara snimka Vanne: Bubnula vic pa spustila poznatoj voditeljici

Autor: I.D.

Za Svjetskog dana smijeha, HRT je izvukao iz svoje arhive videozapis na kojem je pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna, trenutno mentorica u natjecanju “The Voice”. Vanna je voditeljici 2001. ispričala vic o plavušama. “Znaš zašto su na tržištu mozgova mozgovi plavuša najjeftiniji?“ pitala je Vanna, a voditeljica joj je odgovorila: “Ne“.

“Zato što su bili rabljeni“, objasnila je Vanna, a studijem se prolomio smijeh. Potom je voditeljica ispričala vic. “Znaš li ti zašto su vicevi o plavušama tako kratki?“, pitala je. “Da bi ih crnke mogle razumjeti“, nasmijala je i voditeljica svojim vicem prisutne. Inače, Vanna je popularnost stekla sredinom devedestih kao glavna pjevačica zagrebačkog dance sastava “Electro team”. 2001. predstavljala je Hrvatsku na Pjesmi Eurovizije u danskom Kopenhagenu, na kojem je osvojila deseto mjesto.

Vannina velika obitelj na istoj adresi

Podsjetimo, Vanna je baka sedmomjesečne djevojčice, koja njoj i suprugu Andriji Vrdoljaku, filmskom redatelju i producentu koji je već nekoliko godina djed zahvaljujući kćeri iz prvog braka, te njihovoj kćeri Jani, koja završava studij komunikologije. “Svi smo na istoj adresi, i Luka sa svojom obitelji, i moj suprug i ja s kćeri Janom. I to je super. Imamo mjesta pa sve odlično funkcionira. Često slušam o tome da mladi Hrvati dugo žive s roditeljima, no ne shvaćam zašto je to toliki problem. Meni su moja djeca jako fora i zabavna, volim biti u njihovom društvu, volim kad oni trebaju mene i ja njih. Ja sam prava sicilijanska mama”, rekla je Vanna za Gloriju.









“Kad stigne beba čiji je tata tvoj sin, donedavno još dijete, to je bura osjećaja. Život se “apgrejdao” za sto posto, i zakomplicirao, i proljepšao, i produbio. I kad se usred noći probudim obuzeta brigama, pa shvatim da ću za nekoliko sati morati skrivati podočnjake pred kamerama, razmišljam o bebici. Pa ona će živjeti do 2100. ili 2120.! Kakav će svijet tada biti, kakva će biti naš planet za nju i sve koji se sada rađaju? Kako da osiguram i tko mi uopće garantira da će to biti lijep, sretan svijet?”, dodala je novopečena baka.









Tada je Vanna otkrila kako je uspjela kombinirati karijeru i privatni život. “Da se ne zavaravamo, nisam svjetska zvijezda, i u mojoj poziciji mogu se dobro uskladiti privatni i profesionalni život. Oduvijek pronalazim taj balans. Nikad nisam težila životu u kojem je mama silno velika zvijezda pa je naša svakodnevica nemoguća.

Moja je karijera konvencionalna, moj normalni život zbog toga što sam poznata nije onemogućen. Naprotiv. Mislim da sam našla način da funkcioniram kao i moje prijateljice koje nisu u show biznisu, s kojima dijelim iste probleme i interese. Introvertna sam, ne želim biti glavna za stolom, u društvu, čak mogu proći gradom nezapaženo jer znam kako to učiniti, a kako se pojaviti da plijenim pažnju”, priznala je.