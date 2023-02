POHANI SLADOLED: Savršena hrskavo-kremasta kombinacija omiljenih okusa!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pripremite pohani sladoled nije nimalo komplicirano. Uživajte u hrskavo-kremastoj kombinaciji omiljenih okusa.

Sastojci:

1 l sladoleda od vanilije i čokolade

300 g kukuruznih pahuljica

3 bjelanjka

300 g jagoda

100 g šećera

ulje za prženje





Priprema:

Napravite kuglice od sladoleda i stavite ih na masni papir. Ostavite ih u zamrzivaču 1 sat da se dobro ohlade. Bjelanjke istucite dok ne postanu lagano pjenasti. Kukuruzne pahuljice izmrvite. Smrznute kuglice sladoleda uvaljajte u bjelanjak, zatim u pahuljice. Ponovite postupak dva do tri puta. Vratite sladoled u zamrzivač na 1 sat. Zagrijte ulje za prženje i pržite jednu do dvije kuglice u isto vrijeme, oko 10 do 20 sekundi, dok ne dobiju zlatnu boju. Izvadite ih na kuhinjski ubrus kako bi se ocijedio višak ulja. Jagode skuhajte sa šećerom desetak minuta i po želji propasirajte. Poslužite s pohanim kuglicama sladoleda.