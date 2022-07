‘POGODILA GDJE JE NAJTANJI’ Iznijela nove detalje o navodnom djetetu Miše Grofa

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što je Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, za medije ironično izjavio da je srpska voditeljica Jovana Jeremić njegova neuračunljiva kći, oglasila se i voditeljica te još jednom uz određene detalje, ponovila svoju tvrdnju i pozvala medije da istu istraže, a naglasila je i da će do kraja braniti kolegicu Nikolinu Ristović ex Pišek.

Voditeljica je u jednoj emisiji izjavila kako cijeli Beograd bruji o tome da je Miša Grof nedugo prije smrti sina Vidoja Ristovića dobio dijete, o čemu su potvrdno pisali i neki srpski mediji, a za Kurir je komentirala njegov najnoviji istup u kojemu je komentirao upravo nju. Jeremić smatra da je Miša Grof imao ironičnu reakciju jer ga je “pogodla gdje je najtanji”, a jasno je dala naslutiti kako se neće dati ušutkati.

“Neka me ne vuče za jezik”

“Jasno je da je Miša Grof u ovoj izjavi vrlo ironičan iz razloga što sam ga pogodila tamo gdje je najtanji i otkrila njegove tajne o kojima se šuti. Zamolila bih ga da me ne vuče više za jezik jer ja znam i tko je majka tog djeteta, znam sve o tom djetetu. U korektnim sam odnosima sa majkom tog djeteta i iz tog razloga neću ulaziti u dalju raspravu, on neka povede računa o svom ponašanju i izjavama za javnost”, rekla je.





Kako ju je Miša Grof okarakterizirao kao neuračunljivu pa čak i aludirao da često odlazi na liječenje, bez da je ulazio u detalje, voditeljica je ustvrdila da su njegove izjave neuračunljive i pokazuju kakav je on.

Tajne o kojima se šuti

“Što se tiče određivanja neuračunljivosti, najbolje govori njegovo istupanje o javnosti o tome kakav je on. Ponovno kažem, on je tako ironično odreagirao jer ja znam mnogo tajni o kojima se šuti. Njemu smeta što sam ja stala na stranu moje kolegice Nikoline Pišek, stat ću uvijek, a on neka prestane izmišljati gluposti “, komentirala je i pozvala medije da istraže njene navode.

Najavila je i da će sama nastaviti istraživati Mišu Grofa. “Ja ću se baviti Grofom. Njegovim životom. S obzirom da napada Nikolinu, provjerit ćemo njegovu moralnu vertikalu. Pozivam medije da ispitaju postojanje njegovog drugog djeteta. Ne tvrdim ništa, samo pozivam da mediji provjere”, rekla je ona te na kraju istaknula da nema ništa protiv njega.

“Protiv Grofa nemam ništa. Čovjeka ne znam. Samo ne volim kada neko napada slabijeg od sebe i na to nitko ne reagira. Ja ću braniti Nikolinu. Do kraja! Jačina čovjeka se ne mjeri po tome koliko je jak, već koliko je ljudi svojom snagom zaštitio. Još jedan Jovanizam koji će se naći u mojoj prvoj knjizi”, zaključila je voditeljica za Kurir.