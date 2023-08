Pogledajte video kojim je Severina nadmašila J.Lo: ‘Ne krije to i baš je briga’

Autor: I.D.

Pjevačica Severina Vučković ovo ljeto zatrpala je svoj raspored koncertima u raznim gradovima diljem Lijepe naše, a čini se da je baš svaki koncert poznate Splićanke poseban.

Seve se sve češće na koncertima vraća starim hitovima, a publika posebno voli i njezin vatreni, modni izričaj. Ovoga je puta Sevka pjevala u crnoj haljini s volanima te poprilično dubokim dekolteom, a zbog njenih plesnih pokreta na pozornici – mnogi nisu mogli ne prokomentirati dvije stvari.



Prvo, Severina je svoje obožavatelje na Instagramu odmah osvojila besprijekornom linijom, a neki su odmah primijetili da se pjevačica “malčice” opustila tijekom ljeta.

‘Ma kakva J. Lo’

“Prelijepa. Plus ima trbuščić kao i sve normalne žene tih godina, ne krije to i baš je briga”, “Predivna žena”, “Nema do Seve”, “Uvijek prezgodna”, neki su od komentara njenih pratitelja.

A što se tiče druge stvari, Sevkini fanovi odmah su je usporedili s latino divom, Jennifer Lopez.









“Ma kakva J. Lo, Seve je mačka”, “Daleko je ljepša Seve”, pisali su njeni pratitelji.

Podsjetimo, tijekom koncerta u Makarskoj Severini se na pozornici pridružila dama s kojom je otpjevala pjesmu “Virujen u te”.

Koliko joj je taj trenutak značio otkrile su suze koje ganuta Seve nije mogla suzdržati, a pokazana emocija otkrila je da je riječ o vrlo važnoj osobi koja ima posebno mjesto u Severininu srcu.

O kome je riječ otkrila je na Instagramu podijelivši video: “Frančeska Beroš je iz Makarske, moja Mia i ona su dvije najbolje cure koje poznajem, a period kad smo nas tri živjele zajedno, jedan je od najljepših u mom životu. Zajedno smo putovale, smijale se, plakale… Frančeska je bila ta koja je stalno pivala, kao slavuj”, napisala je u opisu te otkrila da je riječ o dugogodišnjoj prijateljici i nekadašnjoj cimerici.