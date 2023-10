Pogledajte što Šprajc izvodi po studiju kad se kamere ugase: ‘Stvarnost luđa od emisije’

Autor: Z.S.

Ali, Pero… Ja nemam svoj bicikl. Rekla je to među ostalim glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek na konfrenciji za novinare povodom predstavljanja izvješća saborskom Odboru za pravosuđe. Naime, kriziizirala je oprbu za koju je istaknula da je stalno kritizira i govori o korupciji, ali je naglasila kako ima niz predmeta koji su običnim malim ljudima važniji.

“Sa stajališta opozicije glavno je pitanje korupcije. Ali, Pero… Ja nemam svoj bicikl!”, kazala je i dodala je da postoji niz malih ljudi kojima su sitne stvari u dimenzijama države jer je to njihov svijet koji im je narušen, zbog čega se oni osjećaju zapostavljeni i zanemareni.

Šprajcu nije promaklo

A Zoran Šprajc iskoristio je ove njezine riječi te se na račun njih poigrao u Stanju nacije.





“Iz nepresušne rubrike “Vlada pomaže da odmaže” izdvajamo i vijest o tome da se nitko nije javio na natječaj za novog ravnatelja Uskoka. Naime Vlada je borbu protiv korupcije odlučila pojačati tako da je za glavnu državnu tužiteljicu postavila Zlatu Hrvoj Šipek koja je otjerala bivšu ravnateljicu Uskoka Vanju Marušić.

Zašto ju je otjerala, do prije neki dan to je bila jedna od najvećih pravosudnih misterija ali kad je gđa Hrvoj Šipek u Saboru objasnila prioritete svog tužiteljstva sve je nekako došlo na svoje mjesto. Pero nema bicikl, eto to je sada prioritet DORH-a, da se Peri vrati bicikl. A ne neke milijarde iz INA-e ili HEP-a da se istražuju. Vratimo mi Peri bickl. I zato je morala otići bivša ravnateljica Uskoka Vanja Marušić – jer Peri nije vratila bicikl. Nego je hapsila ministre i milijunaše umjesto da se bavila pravim kriminalom koji razjeda našu zemlju. I našeg Peru”, poručio je Šprajc. No, tu nije stao. Nakon emisije provozao je ‘bicikl za Peru’.

Snimio video

“Stvarnost luđa od emisije, a emisija stvarno zna biti luda. Al ajde, bar smo Peri vratili bicikl”, poručio je i priložio prigodni video, dok su se reakcije samo nizale.









“Ti si svjetlo na kraju tjedna. Nasmijem se do suza! Živio i zdrav i veseo bio!!!”

“Car si.”

“A meni ukraden iz dvorišta bas na dan kad se tražio Perin bicikl sumnjivo mi je to.”

“Mafija”, odgovorio je Šprajc na ovaj post

“Treba i meni tako jedan bicikl.”

“Javite se u DORH”, reagirao je Šprajc i na ovaj post.