Pogledajte omiljene ljetne destinacije domaćih zvijezda

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Iako su proputovali više od pola svijeta, neka od najpoznatijih domaćih estradnih imena tijekom ljetnog odmora ipak se ne odvajaju od jadranske obale. Uživanje na suncu i izležavanje na prekrasnim dalmatinskim plažama neizostavan su dio ljetovanja za zvijezde poput Petra Graše, Domenice te Nine Badrić.

Nina će većinu ovog ljeta provesti u svojoj oazi u Jelsi na otoku Hvaru. ”Na koncu konca ja sam se i skučila u Dalmaciji. Već vrapci na grani znaju koliko ja volim ovdje doći. Zapravo sam godinama, već i davnih dana kupila pokretninu, nekretninu na Hvaru. Meni odgovara ovaj temperament, mentalitet. Ja volim Dalmaciju strašno,” priznala je pjevačica za In Magazin.



View this post on Instagram A post shared by Nina Badrić (@badrich)

‘To me jedino sad drži’

Za razliku od Nine, raspored Petra Graše ispunjen je koncertima do kraja godine. Njegova kćerkica Alba uskoro slavi svoj prvi rođendan, a mlada obitelj Grašo-Huljić planira puniti baterije u Vinišiću i Stanićima. “Bit će u par navrata par dana, vučem familiju moju. Nekako ja to shvaćam kao ekskurziju, ali vrlo dobro organiziranu što se tiče mene i obitelji. Dok je malena još sitna idemo svuda zajedno,” govori Grašo.

Domenica pak s nestrpljenjem očekuje odlazak u rodnu Velu Luku: “Ovo je prvi put da sam preskočila cijelu predsezonu. Jednostavno nisam stigla ići i ono fale mi moji, fali mi otok, fali mi doć doma ne raditi apsolutno ništa i biti na babinoj spizi i to me jedino sad drži trenutno da izdržim cijeli ovaj tempo.”







View this post on Instagram A post shared by D O M E N I C A (@dome.nica)









Jelena Rozga svoj odmor je sačuvala za kraj ljeta, no još uvijek ne zna gdje će ići. “Ja sam ostavila 31.08. do 09.09. slobodno malo za sebe, da se malo maknem i odmorim,” rekla je pjevačica.

Sljedećih dana temperature će dosezati paklene visine, no diva Doris Dragović priznaje kako nije ljubiteljica klima uređaja. “Ne, ne klima, ništa, pati na kauču doma. Kauč i ja u stabilnoj vezi i ne mrdaj. Što manje mrdaš, to ti je lakše,” kaže Doris.