Pogledajte kako je Stanković branio svoju buduću suprugu od hrvatske glazbene dive: ‘Što ste htjeli reći?’

Autor: B.G.

Na Facebook stranici “Nedjeljom u 2” nedavno je osvanulo gostovanje Tereze Kesovije iz 2004. godine. Jedna od tema na kojoj je inzistirao Aleksandar Stanković tiče se imovine hrvatske glazbene dive, osobito stana od 30-ak kvadrata u zagrebačkim Dugavama koji je Kesovija “dobila na poklon”.

“Meni poklonio nitko ništa nije, dragi moji. Ono nije poklonjen stan. To je jedan mali stančić i ja sam zadovoljna. To je mali stančić, ali baš mali, mislim da nema ni 30 kvadrata, u Dugavama. Ljudi oko mene su dragi ljudi koji mene vole i ja njih volim. Kad prodam kuću, ja ću sigurno iz tog stana izaći, ali došla sam u jedan užasno zapušten stan kojeg sam ja kompletno uredila”, izjavila je Tereza tada.





Sporni ‘status umjetnika’

U raspravu se potom uključila tadašnja studentica, Željka Crnogaj, sadašnja Stankovićeva supruga.

“Evo, ja bih se nadovezala na ovo pitanje. Rekli ste da u Hrvatskoj nema mjesta za umjetnike i da nisu dovoljno cijenjeni pa da bi zato otišli. Zanima me kako objašnjavate činjenicu što koristite taj stan od Grada Zagreba koji ste zapravo dobili na temelju statusa umjetnice? Rekli ste da niste dovoljno cijenjeni, nije li to malo…?”, započela je Željka.

Tereza ju je promptno ispravila u insinuaciji.

“Status umjetnice? U Hrvatskoj nisam dobila status umjetnice. To je krivo. Ja sam dobila status Viteza umjetnosti”, korigirala ju je Tereza.

Naime, Terezi Kesoviji je još 1999. godine dodijeljeno odličje Viteza reda umjetnosti i književnosti, a 2021. godine ju je francuska ministrica kulture Roselyne Bachelot-Narwuin unaprijedila u Časnika reda umjetnosti i književnosti. Ovo visoko odlikovanje je Terezi Kesoviji uručio veleposlanik Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Gaël François Veyssière.

Tereza Kesovija je u svom govoru nakon dodjele odlikovanja Časnika reda umjetnosti i književnosti kazala: “Francuska u mom srcu ima posebno mjesto kao zemlja moje mladosti i uvijek snažnog nadahnuća. Činjenica da ovo priznanje, koje me zaista dirnulo, dolazi iz Francuske, ispunjava me ponosom. Francuski jezik i šansona duboku su obilježili moj privatni i profesionalni život te me nikada nisu prestali obilježavati. Tijekom svih ovih godina, očaravajući svijet francuske glazbe i šansone za mene je postao puno više od profesionalnog poziva: neiscrpno polje učenja, trajno putovanje prema novim spoznajama, koncertne dvorane pune poznatih mi i srdačnih lica moje publike, kojoj sam se vijek mogla vratiti”, poručila je.









Stanković: ‘Da se razumijemo, ni kolegica studentica nema ništa protiv’

Vidno uznemirenu Terezu te je 2004. godine pokušao smiriti Stanković.

“Ne, kolegica misli da ste dobili stan na temelju statusa umjetnice. Dakle, zato što ste umjetnica, ste dobili stan. Napravili ste nešto za ovu zemlju i zato su Vam dali stan na korištenje”, rekao je Stanković.

“Nisu svi umjetnici dobivali stanove. Mnogi jesu i neka su”, uzvratila mu je Tereza.









“Pa neka su, ustvari nitko ništa ne govori protiv toga”, odvratio je voditelj.

“Jesam li ja možda dobila kakvu viletinu veliku ili nekakav ogromni stan s 800 soba?”, upitala ih je Tereza, na što joj je Željka odgovorila: “Niste naravno, ali mislim da se nitko ne bi bunio protiv stana na korištenje od 30 kvadrata”, bila je uporna Željka.

“Ne razumijem, što ste htjeli sad reći?”, upitala ju je Tereza ponovno.

“Pa htjela sam reći da ste rekli da umjetnici nisu dovoljno cijenjeni, a dobili ste stan od Grada Zagreba na korištenje, je li tako?”, ponovno je upitala Željka, na što joj je Tereza kratko odgovorila: “Da, i?

“I? Pa smatrate li da se opravdano bunite?”, dodala je Željka.

“Nemam uopće grižnju savjest zbog toga, stvarno. Bez brige, taj će stan ili biti vraćen ili će biti uredno plaćen. Za sad sam još tamo”, rekla je Tereza u zaključku te pozvala gledatelje da odluče o spornom pitanju.