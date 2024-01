Pogledajte čime se ovih dana bavi Grašina supruga: Sve je ‘zakuhala’ kuma Domenica

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Korčulanska pjevačica Domenica Žuvela već dugo vremena je prava senzacija na sceni. Ne samo što niže hit za hitom, već se odlučila za veliki pothvat te zakazala koncert čak osam godina unaprijed. Sve je tada nastalo iz jedne njene ideje, a činjenica da je tako rano zakazala nastup iznenadila je brojne njene kolege i glazbene kritičare.

U međuvremenu je pjevačica nastavila marljivo raditi na svojem stvaralaštvu. Dokazuje to i njena priča na Instagramu, koja je fanove iznenadila iz dva razloga. Naime, bila je to prva njena aktivnost na toj mreži u posljednje vrijeme, a pokazala je i kako se nalazila u društvu svima dobro poznatog pjevačkog lica.

“Nije me bilo ovih dana na Instagramu, ali evo me. Svašta novo radimo”, napisala je Domenica. Uz to je priložila snimku iz studija za snimanje, na kojoj joj je društvo pravila njena bliska prijateljica Hana Huljić. Korčulanka je inače bila i Hanina kuma na njenom vjenčanju sa Petrom Grašom, a čini se kako su se sada obje bacile u nove pothvate.

Nakon posla uslijedila zdravica

Prema snimci je jasno kako je ovo bilo pravo žensko druženje. Osim Domenice i Hane, tu su se našle još tri djevojke, a vidljivo je i kako su se odlično zabavile. Uz jedan grupni zagrljaj i puno smijeha djevojke su se pripremile za ono što najbolje znaju, a produkt njihovog rada još nije poznat. Nakon odrađenog posla odlučile su i nazdraviti, svaka uz svoju čašicu.

Podsjetimo, Domenica je prvotnu ideju za svoj rano najavljeni nastup dobila u razgovoru sa prijateljima. Mnogi su tada komentirali kako je to bio dobar marketinški i PR trik, a sigurno je kako je njen potez odjeknuo medijima. Koncert je zakazan za 8. studenog 2030. godine u zagrebačkoj Areni, a svojedobno je o svemu progovorila i pjevačica.









“Čak nisam u tom trenutku kad smo dogovorili plakate znala niti da ću biti u ‘Plesu sa zvijezdama’, tako da osim puštanja karata u prodaju i plakata nisam ništa morala ni raditi. Nekako sam uvijek bila optimista i vjerujem u bolju budućnost. Ovaj datum i ova godina je točno to”, komentirala je Korčulanka, za čiji koncert su zasada rasprodane samo gornje tribine.