‘PO*EVIT ĆEMO SE NA VRHU EIFFELOVOG TORNJA!’ Hrvatski glumac suprugu nakon 15 godina braka odveo na medeni mjesec: ‘Stjerala me u ku*ac’

Autor: Š. P.

Popularni hrvatski glumac Asim Ugljen, kojeg gledatelji poznaju iz uspješnica Nove TV “Kud puklo da puklo” i “Na granici”, s pratiteljima na Facebooku podijelio je anegdotu iz bračnog života s glumicom Martom Bolfan Ugljen.

Nakon 14 godina ljubavi i dvoje djece, glumac je, naime, suprugu napokon odveo na medeni mjesec u Pariz, a na društvenim mrežama je, u svom prepoznatrljivom duhovitom tonu, prepričao kako je došlo do njihovog putovanja iz snova.

“Prije 14 godina mi je rekla da moramo pričati. I rekla mi je da je trudna. Odsjekla su mi se koljena. Ja sam bio na prvoj godini Akademije, ona na zadnjoj. Dvoje klinaca koji nemaju za kiflu”, napisao je Asim na Facebooku.

“Progutao sam knedlu i rekao joj: ‘Pa to je super’. Pogledala me ispod obrva. ‘To je fakat super. Jer to će nam oboma dati snage i vjetar u leđa da damo sve od sebe za to naše dijete. Drugi će tulumariti, a mi ćemo raditi. No, sa 40 godina, kada budemo još u dobroj snazi, to dijete će biti veliko, a ja se nadam da ćemo dovoljno zaraditi da onda putujemo po svijetu, dok će drugi gurati kolica’. Nasmijala se”, ispričao je glumac.

“Nastavio sam. ‘Odvest ću te u Pariz i po*evit ćemo se na vrhu Eiffelovog tornja’. Stjerala me u kurac, smijući se. Dino je došao, došla je i Leila, a mi nikad nismo otišli na medeni mjesec. Em nije bilo love, em, kad?”, iskreno će Ugljen.

“Ali. Došlo je i to vrijeme. Klinci su veliki, naradili smo se kao dva konja, a i zaslužili smo taj medeni mjesec. Jedino kaj je došlo ranije nego sam planirao jer ću sad tek imati 39. Godinu dana sam fulao. A i sumnjam da će biti seksa na vrhu Eiffelovog, ali nema veze, preživjet ću to. Bitno je da smo otišli u Pariz i da sam održao riječ. I da nam je najljepše na svijetu. Ovakav medeni mjesec sam oduvijek želio. S njom. U Parizu. Marta, je t’aime”, zaključio je popularni glumac uz fotografiju para u gradu ljubavi.