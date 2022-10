‘PODIJELIT ĆU S VAMA SVE GADOSTI!’ Brutalno pretučena sestra popularne tiktokerice: ‘Počeo me ganjati po stanu, daviti, a onda me bacio na pločice’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Srpska influencerica Una Kablar, poznatija kao Uki Q prošlog je tjedna šokirala javnost fotografijama i videima svoje pretučene sestre Sare. Sarin suprug Damjan Hadžić brutalno ju je pretukao u Beogradu, tvrde sestre.

Iako je ova priča potresla regiju izgleda da se njezini glavni akteri ne kaju. Naime, Damjanov otac Saša Hadžić ponosan je na svog sina i, po Uninim riječima, smatra da novac sve rješava, čak i ovakve monstruozne činove.

“Damjan Hadžić je muž moje sestre koji je večeras pretukao moju Saru skoro na mrtvo. Uzeo joj je glavu i udarao njenom glavom o pločice, stiskao je za vrat u pokušaju da je udavi a nakon toga udarao šakama iz sve snage. Pritiskao bebu staru 2 mjeseca i pravio modrice, uz prijetnje da će joj oduzeti starateljstvo ako se razvede od njega. Nakon što ju je večeras unakazio dovezao je na WMA i pobjegao dok mu nisu došli tata i brat jer je tatin sin. Došli su smijući nam se pred policijom uz dobacivanja sa očeve strane kako je ponosan na svog sina i kako će tek biti. Nakon što smo rekli da ćemo sve objaviti javno njegov tatica Saša Hadžić počeo je prijetiti uz riječi kako on ima lijek i za to jer misli da novcem može sve riješiti. U najboljem slučaju bit će kažnjen samo zabranom prilaska iako je prebio moju sestru večeras skoro na smrt i još uvijek ne znamo koje su joj sve posljedice od njegovih povreda. Zamolila bih svakog da ovu objavu podijeli kako bi nam pomogli u borbi sa obiteljskim nasiljem, nasiljem nad ženom i bebom od dva mjeseca. Imamo još puno toga za reći, ali smo trenutno u šoku.”, napisala je Una uz fotografije ozljeda svoje sestre Sare.





“Suprug me pretukao zbog svađe koja je, kao i svaki put, izbila zbog njegove mame. Njegova mama se miješala u naš odnos, često ga je nagovarala da bude protiv mene i moje mame, čudno se ponašala prema njemu. Danima smo se svađali, a sinoć mi je udario glavom o pločice”, rekla je Sara za Kurir. Čak je i na njihovoj bebi našla modrice, zbog čega je iznijela sumnju da ju je Damjan prejako stiskao dok je plakala, no prije incidenta to nije primijetila jer je pretpostavljala da beba plače zbog grčeva, a ne siline vlastita oca”, rekla je pa objasnila kako je došlo do napada.

“Damjana je majka često savjetovala kako da se ponaša prema meni, kao da joj smeta što on ima ženu i dijete. Tijekom naše svađe počeo je vrijeđati moju obitelj pa sam mu uzvratila i komentirala njegovu mamu. Počeo me ganjati po stanu, daviti, a onda me bacio na pločice i glavom mi udarao o njih..”

Kako njezinu sestru Unu prati više od pola milijuna ljudi, brojni joj zabrinuti pratitelji šalju pitanja o bebi i sestri. “Napravila sam malu pauzu što se društvenih mreža tiče, nema me dok se malo sastavim. Jurimo razne papire, pomažemo Sari oko bebe, vodimo je na kontrole.. Kod advokata, itd. da vas ne zamaram. Uglavnom dosta pitanja u proteklih par dana dobivam ‘kako su Sara i beba’. Hvala što brinete, dobro su, ostala sam vam dužna još mnogo, mnogo informacija i podijelit ću s vama sve gadosti koje sam saznala čim dođe vrijeme za to. Mali je svijet. Hvala što ste tu, vraćam se brzo. Čuvajte se”, napisala je Una.









U vezi tvrdnji sestara o brutalnom napadu na suprugu, Damjan Hadžić se nije oglasio.