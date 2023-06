Kevin Spacey pojavio se na sudu i suočava se s teškim optužbama: Evo za što ga se sve tereti

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Dvostruki dobitnik Oscara, Kevin Spacey, čija je glumačka karijera prije nekoliko godina pogođena optužbama za seksualni napad, ovog tjedna ide na suđenje u Londonu.

Slavni glumac optužen je za seksualne prestupe protiv četiri muškarca u Velikoj Britaniji. Suđenje će se održati pred porotom u sudu Southwark Crown i predviđeno je da će trajati četiri tjedna.

Američki glumac suočava se s dvanaest optužbi, uključujući seksualni napad, nepristojni napad i prisiljavanje osobe na penetrirajuću seksualnu aktivnost bez pristanka. Optužbe se odnose na navodne incidente koji su se dogodili između 2001. i 2013. godine. Glumac, optužen pod punim imenom Kevin Spacey Fowler, tvrdi da nije kriv po svim točkama optužnice.





Spacey je prvi put ispitan od strane britanske policije 2019. godine, nakon što su nekoliko muškaraca podnijeli optužbe protiv njega. Optužbe su rezultirale pet točaka optužnice protiv troje navodnih žrtava, dok je kasnije dodano još sedam optužbi protiv četvrtog muškarca. Glumac, koji ima adrese i u Velikoj Britaniji i SAD-u, bio je pušten uz bezuvjetnu jamčevinu dok je čekao suđenje.

Podsjetimo, otkako su se optužbe pojavile u javnosti, Spacey je suočen s teškim posljedicama. Bio je otpušten ili uklonjen s projekata, uključujući popularnu Netflix političku seriju “House of Cards”, a u filmu “All the Money in the World” su izbrisane scene s Spaceyjem i zamijenjene s Christopherom Plummerom. Također je igrao ulogu pokojnog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u biografskom filmu “Once Upon a Time in Croatia”.

Unatoč svim optužbama, Spacey inzistira da njegova karijera nije završena.