Počeo koncert ‘TOGETHER AT HOME’: Stevie Wonder, Elton John i Paul McCartney nastupaju iz svojih domova!

Autor: dnevno

Koncert “One World: Together at Home” počeo je u subotu navečer, a svi izvođači, među kojima Stevie Wonder, Elton John i Paul McCartney, nastupaju iz svojih domova.

Ovaj globalni event, čiji naziv u prijevodu glasi “Jedan svijet: Zajedno kod kuće”, zamišljen je kao pružanje potpore zdravstvenim radnicima koji su na prvim crtama borbe protiv pandemije koronavirusa.

Inicirala ga je Lady Gaga, koja će također nastupiti, a poduprijeli su ga pokret Global Citizen i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), javlja BBC.

Tijekom osmosatnog glazbenog maratona, koji se prenosi uživo putem televizija i društvenih mreža, preko stotinu izvođača, svjetskih zvijezda, nastupit će s udaljenih lokacija.

U prijenosu se izmjenjuju glazbenici sa svih strana svijeta izvodeći neke od svojih najvećih hitova, a u pauzama se uključuju i brojne slavne osobe s emotivnim porukama ali i poruke ljudi iz izolacije.

Moći će se čuti neka od najvećih imena iz svijeta glazbe poput Taylor Swift, Paula McCartneyja, The Killersa, Rolling Stonesa, Jennifer Lopez, Malume, Shawna Mendesa, Bille Eilish, Sama Smitha, Eltona Johna, Andree Bocellija, Kaceyja Musgravesa, Johna Legenda, Annie Lennox ,Jennifer Hudson i mnogih drugih.

“Možda smo sada razdvojeni, ali okupljanje nikada nije bilo važnije”, priopćio je Global Citizen.

Tijekom eventa moći će se čuti priče medicinskih sestara i liječnika.

Ovaj globalni događaj počeo je u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu predkoncertom koji traje šest sati, a glavni, dvosatni show trebao bi početi u 1 sat ujutro u nedjelju.

Cijeli događaj uživo prenose Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, TuneIn, Twitch, Twitter i YouTube te velike televizijske kuće poput BBC-a, CBS-a, NBC-a i ABC-a.