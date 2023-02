‘POČELA SAM SE IZOLIRATI OD LJUDI’: Marijana Mikulić objavila fotografiju s lažnim osmijehom i otkrila što ju toliko jako smara

Naša domaća glumica Marijana Mikulić sa svojim je pratiteljima na Instagramu hrabro počela dijeliti vlastita razmišljanja u dobrim i teškim životnim periodima. Pokretač je bio njen sin Jakov koji ima poteškoće u razvoju, no osim o njemu i obiteljskoj svakodnevnici, glumica progovara o društvu i svom odnosu prema njemu.

Iako je još u siječnju podijelila vrlo lijepe vijesti o napretku svog sina, glumica je napisala poduži status u kojemu je opisala svoje trenutne osjećaje i otkrila kako se počela izolirati od društva. Jednom fotografijom pokazala je i kako osmijeh na licu ne znači uvijek sreću u srcu.

“Glupi komentari, primjedbe, netraženi savjeti”

“Frizura je tu. Šminka, osmijeh. Jedna od onih: ‘Ajd samo za na Instagram da imam’ (Kad sam se već uredila, jel) Ali izdaju me i podočnjaci i lažni osmijeh. Umorna sam. Svoj umor ja najvolim nositi sama i rijetko tražim da netko pomogne, kad tražim pomoć znači da sam stvarno pala. Ali glupi komentari, primjedbe, netraženi savjeti, toliko me to počelo smarati da sam se počela izolirati od ljudi”, započela je Marijana.





“Razumijem dobre namjere, ali…”

“Sve manje dogovaram druženja, kave. Niti mogu slušati više svašta i šutit’, a vidim da ni ljudi nisu u stanju čut’ što ih ide kad lupnu gluposti.

Pa, eto… Mjesto fotografije će prepoznati slični nama, jer tamo hodočaste, a vjerojatno i razumiju o čemu govorim. Tako da dragi ljudi, dobre namjere i sve, razumijem ja to. Ali ako netko ne traži savjet i mišljenje, slobodni ste zadržati ga za sebe. Svakome je dosta i sebe, nikad ne znaš s čime se sve netko nosi, pa ono…rekla bi moja pokojna baba “ako ne znaš šta pametno ispričat, moreš pametno i šutit”, napisala je.