Pobjednik ‘Života na vagi’ iznenadio objavom: ‘Pa da probamo kako to danas stoji’

Autor: M.T.

Pobjednik popularnog RTL-ovog showa ‘Život na vagi’ Mislav Šepić, točnije sedme sezone, na društvenim je mrežama objavio svoju promjenu unazad godinu dana. Otprilike u ovo vrijeme prošle godine pristupio je showu sa 171 kilogramom te titulom jednog od najdebljeg kandidata. Odlučan da skine poprilično velik broj kilograma, nije pokleknuo te je izgubio 78,8 kilograma, što je 46,1 % tjelesne mase.

Zbog velikog uspjeha dodijeljena mu je titula pobjednika te novčana nagrada od 20 tisuća eura, za koju je Mislav ranije otkrio kako će je iskoristiti. Naime Mislav je rekao kako će novac potrošiti na renovaciju stana i kupnju novog automobile.

Mislav je svoj režim dodatno postrožio u stvarnom svijetu te se odlučio pohvaliti svojim pratiteljima na uspjehu. Naime Mislav je na Tik Toku, gdje ima vise od tisuću pratitelja, objavio video i osvrnuo se na prošlu godinu. Video je snimljen u njegovoj sobi te pokazuje kako Mislav iz ormara vani majicu koju je nosio iz faze u kojoj je imao više od 160 kilograma. Na videu se jasno vidi njegov napredak i trud.

Nekad i sad

“Prošlo je godinu dana nakon tog videa. Majica je tu pa da probamo kako to danas stoji”, rekao je Šepić i pokazao kako mu stoji majica koju je nekada nosio. Naime iza svakog uspješnog muškarca stoji jaka žena, odnosno njegov supruga Almasa koju mu je podrška od početka njegova putovanja sa skidanjem kilograma.









“Prijavio sam se u ‘Život na vagi’ kako bih promijenio svoje navike, smršavio i naučio jesti”, rekao je Mislav tada, što je naposljetku i uspio. Za 24 sata je progovorio o traumi iz djetinjstva, odnosno smrti majke kada mu je bilo 14 godina, ali i o novoj prehrani koje se sada drži.

“Jako je to utjecalo na mene tijekom odrastanja, nije lako nositi se s tim, pogotovo kad si jako mlad, ali smatram da me to možda dovelo do toga da sam imao problema s kilogramima. No s druge strane, i taj me gubitak očvrsnuo kao osobu i naučio me nositi se s problemima u životu”, ispričao je Šepić koji je jako zahvalan supruzi Almasi na podršci.









Supruga najveća podrška

“Upoznali smo se na radnome mjestu u Općinskom sudu. U vezi smo pet godina, a u braku gotovo dvije godine. Supruga je jako ponosna na mene i oduševljena mojom upornošću i rekla mi je da se ne smijem vratiti na staro. Najljepši trenutak iz showa bio je upravo kad mi je supruga došla nakon devet tjedana u posjet”, kazao je.

Mislav je nakon izlaska iz showa odmah započeo sa strogim režimom i treninzima, što je dodatno pojačao svakodnevnom vožnjom biciklom na posao te boljom prehranom. “Zdravija, puno manje jedem slatkog, što je i bio moj najveći problem. Sad jedem sve, ali više puta na dan i u manjim količinama”, objasnio je.

“Drugačije je jer sam sada stariji i stekao sam puno znanja u showu i sada znam kako održati kilograme. Prošli sam put gladovanjem došao do željene težine i nisam je znao održati. Sada sam i puno više posložen u glavi i oko mene je drukčija okolina nego što je bila onda”, ispričao je.