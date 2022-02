POBIJEDIO KARCINOM I VRATIO SE NA SCENU: Osječkom glazbeniku prijatelji napisali pjesmu! ‘Bili su sa mnom na svakoj dozi kemoterapije’

Autor: T. P.

Igor Delač je osječki pjevač koji svojom životnom pričom pokazuje da se u životu isplati biti borac. Naime, nakon što je pobjedio karcinom, snimio je pjesmu ‘Samo zbog vas’ koja govori o njegovoj borbi s teškom bolesti.

Igor je bivši bubnjar popularnog slavonskog OK benda, a 2018. godine prima se mikrofona i upušta se u solo karijeru pjevača. Njegov je prvi hit naziva ‘Budan’ nakon samo tri tjedna osvojio prvo mjesto u Top 40 hrvatskih radijskih hitova. No, u proljeće 2020. godine dijagnosticiran mu je Hodgkinov limfom. Zloćudnu bolest je pobjedio, a u čast njegovoj borbi, prijatelji su mu napisali biografsku pjesmu.

‘Ja nisam mogao vjerovati kad sam pročitao tekst. Jesam to ja? Jesu to moje riječi? Nevjerojatno. Dečki su stvarno bili uz mene cijelo to vrijeme, svaka kontrola ili doza kemoterapije. Taj tekst i glazba potvrđuju da su bili uz mene cijelo to vrijeme. Ako je ijedna pjesma obilježila moju karijeru, onda je to ta. To je moja biografija i moj život u posljednjih godinu i pol dana’, kaže pjevač za InMagazin.

Pjevač je zbog bitke s karcinomom pauzirao karijeru na dvije godine, no sada je promijenio loše životne navike i smatra da svojom nadahnjujućom pričom i pjesmom može pomoći drugima koji se bore s opakim bolestima.

‘Posvetio sam je zapravo ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji i ono što mi je jako drago, nedavno me nazvao predsjednik udruge HUL, Udruga limfomi i leukemija i oni su odabrali tu pjesmu za svoju himnu. To mi je velika čast’, ponosno je otkrio Igor.

Zanimljiva je činjenica da je Delač 2018. godine sudjelovao u organizaciji humanitarne utrke ‘Osijek trči’ čiji je prihod išao za zakladu ‘Ana Rukavina‘. Dvije godine nakon, istoj udruzi javio se kao pacijent.