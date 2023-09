Pobijedio je u Supertalentu, a danas ga kazneno gone: Sjećate li se što mu je radila Danijela?

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Popularni show Supertalent iznjedrio je mnoge pobjednike sa zanimljivim vještinama. I dok su neki od njih i danas uspješni u tome što rade, stvari su drukčije za nekadašnjeg plesača Petra Brunu Basića.

Basića se, naime, tereti za nekoliko kriminalnih radnji kojima si je ‘priskrbio’ oko 140 tisuća eura. Trenutno se nalazi u pritvoru te očekuje ispitivanje.

‘To nikad nisam vidjela uživo’

Sedam godina ranije se pak nalazio na pozornici Supertalenta, čekajući presudu tadašnjeg žirija. Snimka njihove reakcije postala je hit na društvenim mrežama, a sve zbog postupka naše pjevačice Danijele Martinović.

“Ja sam stvarno bez teksta. Preuzmi, Martina,” kratko je rekla Danijela, obraćajući se kolegici iz žirija, opernoj divi Martini Tomčić. No čini se kako ipak nije mogla odoljeti, pa se obratila Basiću sa zaista neočekivanim zahtjevom.

Dodirivala mu je trbušne mišiće

“Ja bih samo pipnula jel’ to boli. Mislim ja to nikad nisam vidjela uživo,” komentirala je. Uz povike publike i ostalih članova žirija, Basić je na to prišao njihovom stolu te ispunio Danijelin zahtjev.







Vrckasta pjevačica nekoliko trenutaka je dodirivala njegove isklesane trbušne mišiće, koji su je bacili u trans. “O Bože dragi! Pa dakle,” ponavljala je Danijela, neprestano se smijući u čudu.

Snimke razbojništva preplavile medije

Martina je, pak, odbila prijedlog Marija Petrekovića da ih i ona dodirne. “Ne ne, ja sam udana žena, majka dvoje djece. Zapravo ne smijem ni gledati,” odgovorila je, rukom prekrivajući oči.

Podsjetimo, zagrebački kriminalisti Basića terete za dva razbojništva, jednu krađu i tri krivotvorenja isprava. U trag su mu uspjeli ući nakon što su medije preplavile snimke jedne njegove razbojničke akcije.

Prema istraživanjima policije, Basić je 18. srpnja i 1. kolovoza ove godine odradio dva razbojništva u dvije zlatarne u Zagrebu. Jedna od njih nalazi se u sklopu trgovačkog centra u ulici Vice Vukova, dok je druga u Ninskoj ulici u Sesvetama.