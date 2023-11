Po prvi put u povijesti Supertalenta svi članovi žirija dali zlatni gumb: Pale su i suze

Autor: Barbara Grgić

Devetogodišnja Ena Nižić iz Metkovića dobitnica je zlatnog gumba od sva četiri člana žirija, što je prva takva situacija u povijesti popularnog showa.

”Ja kad sam bila mala, rekla sam mami da se hoću prijaviti na Supertalent. I onda je ona rekla – dobro, idemo vježbati pjesmu. Ja sam to kao navježbala, jednom sam sve to otpjevala kako treba, ona je rekla, sad znaš pjevati, sad ćemo te voditi na natjecanja”, ispričala je Ena Nižić u predstavljanju.





View this post on Instagram A post shared by 👻 supertalenthr (@supertalenthr)

”Najveća podrška su mi roditelji i brat i sestra. Volim sve pjevačice, ali nekako mi je najdraža Maja Šuput, zato što je baš zvrckasta i ima prekrasne haljine. I ovo mi je jedan od prvih mikrofona i najdraži mi je”, otkrila je Ena držeći u ruci Majin mikrofon.

Maja se više puta rasplakala

”Ti si najljepše obučeni kandidat i kandidatkinja ikada. Nitko se nikad nije ovako obukao”, poručila je Maja djevojčici kad se pojavila na pozornici.

”Sad si me rasplakala i ne mogu ti uopće opisati koliko si me taknula”, započela ja Maja očiju punih suza.









”Mene si isto tako taknula, ali ipak još uvijek mogu pričati. Znači, tebe je mama učila pjevati, vi ste to doma radile, ti si odlučila da to bude fight song, ja bih te molila da nastaviš tako raditi s mamom, jer to što je mama napravila je napravila najbolji mogući posao. Toliko si savršena i toliko si preslatka, i toliko si cijeli paket, evo možda Maja Šuput plače jer zna da je njezinoj karijeri došao kraj zbog tebe”, zaključila je Martina u svom stilu.

”Uživao sam gledajući kako ti iznosiš ovu pjesmu, svaki dio si naglasila i tvoj engleski je prekrasan, imaš sve karakteristike za mjuzikl”, poručio je Eni Fabijan.

”Čarobna i veličanstvena i jedinstvena, bravo”, poručio je Davor.









Zlatni gumb od svih članova

U trenutku kad je Ena krenula s pozornice, žiri ju je pozvao da se vrati nazad, a dok je ona čekala, oni su se došaptavali, a onda su sve objasnili.

”Situacija je sljedeća. Nije baš da ovo smijem, ali i produkcija nekad radi neke stvari koje ne smije, pa smo se mi sad dogovorili da ćemo zeznuti i produkciju i pravila, i po prvi put u životu, svi skupa dati da”, rekla je Maja, a onda su sva četiri člana žirija u isto vrijeme stisnula zlatni gumb.

”Ovo se nikad nije dogodilo, ovo smo se svi zajedno dogovorili, a sad ćemo vjerojatno dobiti po guzici”, rekla je Maja kad su se svi zajedno nakon zlatnog gumba okupili na pozornici.