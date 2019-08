Plesne večeri na Zrinjevcu!

Autor: Dnevno/M.T.

Ovogodišnje izdanje Plesnih večeri na Zrinjevcu održat će se od 9. do 25. kolovoza 2019.

Plesne večeri na Zrinjevcu dio su projekta Zagrebački vremeplov, koji u Zagrebu različitim projektima oživljava romantični duh prošlih vremena. Održavaju se u kolovozu već dugi niz godina i već su postale prepoznatljivo događanje, koje je zamišljeno po uzoru na plesnjake, koji su bili jedno od glavnih simbola društvenoga života naše metropole!

Ove godine, uz različite koncerte i plesne programe, Plesne večeri donose po prvi puta i filmski program.

Glede glazbenog programa, od 9. do 25. kolovoza Zagrepčane i goste očekuje sedamnaest različitih koncerata! Program u petak, 9. kolovoza, otvaraju Robert Mareković & The Swingers, a do 25. kolovoza, posjetitelje očekuju koncerti i nastupi: Zdenke Kovačiček, Groovy Cakes, The Drifters, Dj Nikola Martek, DJ, Robert Mareković, Loud&Found, The Good Foot, Scifidelity Orchestra, Od Tanga do rocka, DJ Oli Doboli Latin Style.