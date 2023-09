Plenković snimljen sa zanimljivim detaljem na glavi: U ovakvom izdanju ne viđamo ga često

Autor: Z.S.

Druga cijev tunela Učka probijena je u ponedjeljak. Svečano obilježavanje proboja cijevi duge 5,63 kilometara održano je usred tunela, točno na pola puta između istarske i riječke strane, a nazočio mu je i premijer Andrej Plenković.

Poručio je kako je istarski ipsilon s tunelom Učka zasigurno jedan od najprometnijih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, gdje tijekom ljetne sezone prolazi 30 posto turističkog prometa u državi te je rekao da se ovime Istra četirima prometnim trakama povezuje s mrežama hrvatskih autocesta i to u istoj godini kada se to radi i s Baranjom. To je nazvao modernim suverenizmom.

U sjeni inflacije

“Odluka Vlade o davanju suglasnosti HAC-u za zaduženje i davanje jamstva za izgradnju autocesta od Križišća do Žute Lokve odnosno od Doli do Dubrovnika ostala je u sjeni mjera protiv inflacije, ali Vlada tu odluku nije htjela odgađati”, rekao je Plenković.

Riječ je, inače, o trenutno najvećoj infrastrukturnoj cestovnoj investiciji u Hrvatskoj vrijednoj 200 milijuna eura, a cijeli projekt trebao bi biti gotov do početka iduće turističke sezone.

Plenković je za ovu priliku gradilište obilazio u skladu s propisima noseći zaštitnu žutu kacigu, dok je prije par mjeseci dok je s gradonačelnikom Velike Gorice Krešimirom Ačkarom obilazio Poduzetnički inkubator s plavom kacigom na glavi.

No, pošto ga uglavnom viđamo u službenom izdanju, dakle u odijelu i kravati, zanimljivo je kada se pojavi u nečem što od toga odudara.









Podsjetimo, kada je obilazio tvornicu Podravke u kojoj se pakira Vegeta te tvornicu juha i Vegete u poslovnoj zoni Danica, pažnju je ukrala njegova crvena kapica.