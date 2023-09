Plazibat se obrušio na književnike i urednike: ‘Vas sve treba poslati na liječenje i u zatvor’

Autor: Barbara Grgić

Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat na svom je Instagram profilu čitao ulomke knjiga koje su, po njemu, problematično štivo.

Plazibat je na Instagram Storyju čitao odlomke iz djela Zorana Ferića “Mišolovka Walta Disneyja” i “Anđeo u ofsajdu”, Olje Savičević Ivančević “Adio, kauboju”, “Kafka na žalu” i “Norveške šume” Harukija Murakamija.

‘Ovo ne mogu čitati dalje’

“Ekipa, ajde pogodite odakle su ovi tekstovi… Da budem iskren, ovo ne mogu dalje čitati. Ima toga još puno, ali dalje ne mogu zbog živaca. Znam da nitko nije pogodio o čemu se radi. Ovo što sam sada pročita, to su vam tekstovi lektira u osnovnim školama. Zamisli”, započeo je Plazibat.





“Očito kod nas u Hrvatskoj nije toliko bitno to što se djeci promiče pedofilija, seksualizacija od drugog osnovne i takve stvari. Očito je sotonizam trenutno najbitnija stvar pa se svi moramo slagati s tim i misliti da je to normalno. Uf… Ne mogu pričati od živaca. Reka bi svakakve stvari, ali blokirat će mi sve živo”, nastavio je sportaš.

‘Ove što pišu i ove što odabiru knjige treba baciti na liječenje’

“Ovi koji pišu ove tekstove i ovi šta odabiru ove knjige da se stavu dici u škole, bilo srednje bilo osnovne, nije bitno. Te treba odma baciti u zatvor i na liječenje, jer to su očito teški bolesnici. Ako želiš biti pisac i umjetnik, potrudi se kao Tolkien i napiši nešto smisleno, najbolju fantaziju na svijetu. A ne ova s*anja i pritom govoriti kako ste vi umjetnici i kako je to sloboda govora. Vi ste očito bolesni i treba vam pomoć. Najbolje bi bilo da odmah legaliziraju pedofiliju svugdje na svijetu, pa da odmah vidimo tko su bolesnici i to je to, očito sve ide u tom smjeru. Nisam očekivao da će ovo ikad doći u Hrvatsku, ali očito sam se za*eba”, rekao je u nastavku.

‘Ovo je bitno za sve, bili vjernici ili ateisti’

“Ja imam dite koje će uskoro u osnovnu. Zar itko od vas koji imate dicu misli da je potrebno da dite koje ide drugi, peti ili sedmi osnovne, čita nešto ovakvo? Pored svih normalnih knjiga koje imamo… Da se razumimo, nisam ja nešto previše čita lektire, odrađiva sam koliko je potrebno, ali nikada nisam naiša na nešto ovakvo. Zašto sada ovakva promjena, tko uvodi ova s*anja? Ovo stoji na službenim stranicama, ljudi moji. Ja jesam vjernik i kršćanin, vjerujem u Boga. Ali ne govorim to zbog toga što sam vjernik, nego zato da zaštitimo dicu. Je li ovo normalno? Ja smatram da je ovo bitno za sve, bili vjernici, ateisti, ljevičari ili desničari, šta god da jeste, ovo je bitno”, ljutio se Plazibat.









Zatim je ipak naglasio da je riječ o izbornoj lektiri. “Ali svaki učitelj ti more to dati ditetu i po tom ga ocjenjivati i ti se ne bi smija bunit na to”, ljutio se dalje pa nastavio o “legalizaciji pedofilije” i “golim tetama u razredu”.









