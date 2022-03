PLAVUŠE NAPADAJU: Kolinda Grabar-Kitarović čestitala Dan žena u zanimljivom društvu

Autor: Š. P.

Uz poznati citat koji se često dijeli na društvenim mrežama, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svojim je pratiteljima čestitala Međunarodni dan žena.

“Here’s to strong women. May we know them. May we be them. May we raise them”, napisala je uz fotografiju na kojoj pozira s još četiri žene u Stockholmu.

Pratitelji su je u rekordnom roku zasuli komplimentima te uzvratili čestitkama.

View this post on Instagram A post shared by Kolinda Grabar-Kitarović (@kolinda_gk)

Inače, bivša se predsjednica u više navrata zalagala za ravnopravnost i prosperitet žena, a jedan od posljednjih istupa je oštra reakcije na izjave Nine Raspudića i Miroslava Škore, i to na temu pobačaja žena koje su silovane. “Prošlo je vrijeme kad je žena sjedila u ćošku i čekala što će ‘baja’ reći. Uvijek sam bila za život, ali i za život koji ima pravo na izbor. Bez pritiska, bez stigmatizacije i uvjetovanja, posebno u najosjetljivijim životnim situacijama poput silovanja”, izjavila je bivša predsjednica.

Svojedobno je govorila i o zlostavljanju žena. “Ako se predsjednicu Republike može vrijeđati, zašto ja ne bih uvrijedio ili izmlatio svoju kći, prijateljicu, djevojku i sl. Upravo je borba protiv svakog oblika nasilja – fizičkog, verbalnog, psihičkog i slično jedan od glavnih ciljeva ovog društva. Borba protiv nasilja u obitelji, ali i u društvu općenito”, izjavila je 2019. godine.