Plavooki beogradski čistač već godinama plijeni pažnju: ‘Ne mogu reći da mi ne godi’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Ulicama Beograda posljednjih 13 godina svakodnevno hoda Dragan Vasić. Zaposlen kao čistač, svakim prolazom plijeni pažnju pripadnica ljepšeg spola, koje su očarale njegove prodorno plave oči.

“Trebalo je novca za izlaske”

“Nismo mi smetlari, nego čistači. Smetlari su oni koji bacaju smeće. Počeo sam se sasvim slučajno baviti ovim poslom, bio sam klinac, trebalo je novca za izlaske, a moj tata je radio 36 godina u firmi i svi ga znaju,” izjavio je Dragan za Telegraf.

“Tada je bila neka akcija čišćenja kamiona, moj tata je pozvao sve te ljude na kavu i tada sam ja upoznao i šefa koji mi je ponudio posao, te sam tako i počeo raditi nakon par dana,” prisjetio se svojih početaka.

Priznaje kako mu gode komplimenti

Za svoj posao kaže kako nije lak, a zimi im bude najteže. Napominje kako im puno posla zadaju ljudi koji kopaju po kantama te životinje koje rastrgaju vreće, pa on i njegovi kolege to sve za njima čiste. No unatoč poteškoćama, kaže kako posao ipak voli.









Njegove plave oči postale su hit na društvenim mrežama, a o ovom čistaču raspisali su se i brojni srpski mediji. Zbog svega toga je počeo privlačiti znatno više pozornosti, a brojni komplimenti ipak mu gode unatoč njegovom ljubavnom statusu.









Razmišljao je o modeliranju

“Moram reći da sam ja oženjen, obiteljski čovjek i imam troje djece, ali ne mogu reći da mi to ne godi! Naravno da mi gode komplimenti, a i mlad sam čovjek, zašto ne. Jedino što je žena baš ljubomorna, ali što da se radi,” komentira Dragan.

Unatoč svojem atraktivnom izgledu i statusu miljenika žena, ovaj Beograđanin zasad nije dobivao ponude za snimanja ili modeliranje. No o tome je čini se i razmišljao, jer ima plan što bi napravio ukoliko mu netko iznese takav prijedlog.

“Bit ću iskren, da mi netko ponudi da snimam nešto, fotografiram se ili bilo što, pristao bih, naravno. Imamo kolegu Jocu koji je bio u jednom spotu, to je jako lijepo, tako da bih pristao,” priznaje Dragan.