Planula rasprava zbog osjetljivog pitanja: ‘Kad mi žena trabunja, samo joj to kažem i odmah eruptira’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Postaviti pitanja ili komentirati koliko netko ima kilograma vrlo je nezahvalan teren. Osobe koje se nađu na takvom ‘udaru’, mogu to doživjeti kao napad na vlastitu privatnost i biti povrijeđene, što dovodi do smanjenja samopouzdanja.

Način na koji komentiramo temu problema s težinom, često doprinosi stigmatizaciji i diskriminaciji osoba s viškom ili manjkom kilograma, što može imati ozbiljne negativne posljedice za njihovu fizičku i mentalnu dobrobit.

S druge strane, postoje situacije kada neki smatraju da je u redu postaviti pitanja o nečijoj težini i općenito izgledu. Na Redditu je postavljeno pitanje zašto žene ”i neki muškarci” planu kada ih netko pita za kilograme i to kada je riječ o upoznavanju osoba putem društvenih mreža.





‘To se ne pita, osim ako…’

“Opća je kultura da se to ne pita i u principu se slažem s time ali govorimo o susretima uživo, ali ovako online trebali bi to malo korigirati. Sve pet s ljudima kojima ne smeta višak, ni meni to nije bitno dok god je to u granicama. Ako pitam je li ok dobiti od*eb ili ipak ne” upitao je korisnik Reddita.

“Ako imam 100 kila, a ne kažem ti da imam 100 kila, automatski izgledam kao da imam 60 kila. Zapratite me za više savjeta o mršavljenju”, “Meni kad žena nešto trabunja, samo joj kažem da je debela. Eruptira odmah hahah a nije debela uopće”, šalili su se neki.

‘Svak se vata tamo di ga boli’

“Ljudi su nesigurni”, “Ja pitam za kile jer ne želim biti s nekim ili gubiti vrijeme s nekim tko ima probleme koji su doveli do te kilaže. Svatko je na neki način sje*an ali svatko pa i ja ima pravo izbora. Zato pitam i tako koristim info o kilaži”, “Ovo pitanje mi ajmo reći ima smisla ako idete na ‘blind date’ ili nešto pa ono ne vidiš očima kako izgleda osoba, ali onda bi opet imalo smisla i da ju pitaš koliko je visoka”, “Pitam pred ‘blind date’ naravno i ostale generalije. Skužio sam da je lakše dobiti odgovor na body count nego na kile što mi je kretenluk”, “Svak se vata tamo di ga boli”, neka su od promišljanja reditovaca koji su većinom zaključili da takvo pitanje nije neprimjereno ukoliko je riječ o online upoznavanju, odnosno kada osobu ne možemo vidjeti.

Osim pitanja i kilogramima, reditovci su komentirali još neka pitanja na stranicama i aplikacijama za upoznavanje, “Zašto niski muškarci reagiraju kad ih pitaš koliko su visoki?” komentirao je reditovac, a drugi je dobacio: “Ja više planem kad me pitaju za centimetre”.