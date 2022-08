PLANIRAO SASTANAK S ČLANICOM SE*SUALNOG KULTA? 81-godišnji Placido Domingo ‘iskočio’ u istrazi kontroverzne škole joge

Slavni španjolski operni pjevač Placido Domingo planirao je sastanak s članicom seksualnog kulta koji je tjerao žene na prostituciju, tvrde istražitelji u Argentini.

81-godišnju pjevačku zvijezdu i posljednjeg preživjelog člana Tri tenora policija je identificirala tijekom istrage kontroverzne škole joge u Buenos Airesu ovog tjedna.

Domingo je navodno u travnju razgovarao s članicom Susanom Mendelievich o susretu, a u gradu je bio zbog vlastita koncerta.





Sumnjiva skupina je ‘izgradila kult oko svog vođe’ i svela članove na ‘ropstvo i/ili seksualno iskorištavanje’, prema dokumentima tužitelja u argentinskom slučaju protiv škole.

Domingo, koji se od 2019. godine suočava s nizom optužbi za seksualno uznemiravanje, zasad ni za što nije optužen.

Istraga o sekti uključila je ljude koji su imali veze sa svijetom klasične glazbe i koji su u prošlosti nastupali s Domingom, uključujući Susanu Mendelievich, argentinsku pijanisticu.

Mendelievich je navodno osoba zadužena za aktivnosti seksualnog iskorištavanja organizacije, prema pravosudnom dužnosniku, koji je govorio anonimno.

‘Kad odlazimo s večere, dolazimo odvojeno, zar ne?’, muškarac identificiran kao Domingo kaže na snimci. Mendelievich potom razgovara s Juanom Percowiczem (84), koji je bio navodni vođa skupine.

'Već me nazvao i sklopio dogovor tako da mogu večeras ostati u njegovom hotelu, a da njegovi agenti ne shvate', rekla je.









U ranijem razgovoru s Percowiczem, Mendelievich implicira da se prethodno sastala s Domingom u New Yorku.

‘Između ostalog… Placido je rekao da bi nas mogao posjetiti. Mislim, posjetiti nas znači doći u posjet meni jer on dolazi u moju kuću u New Yorku, i podsjetio me na to jučer’, čuje se kako na snimci govori žena identificirana kao Mendelievich.

Seksualna trgovina i iskorištavanje bili su glavni izvori prihoda za skupinu koja je imala procijenjeni prihod od oko 450.000 funti mjesečno.









Domingo je bio jedna od najvećih i najuspješnijih opernih zvijezda i jedini je živući član Tri tenora, među kojima su bili pokojni Luciano Pavarotti i Jose Carreras.