‘PLANIRAM OSTATI ŽIVA, AKO JE IKAKO MOGUĆE’ Slavna hrvatska glumica o životnim izazovima i ponižavanju kulture: ‘Ne postoji više prostor sigurnosti’

Autor: Marina Tenžera

Branka Cvitković, umirovljena dramska prvakinja zagrebačkog HNK-a i nacionalna dramska prvakinja, prošle je godine ovjenčana i Nagradom grada Zagreba i najvećom državnom nagradom “Vladimir Nazor” za životno djelo.

Odigravši u karijeri neke od kultnih predstava zagrebačkog glumišta, Branka Cvitković među svoja brojna priznanja upisuje i nagrade Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa za ulogu Katarine u predstavi “Majka Courage i njezina djeca” Bertolta Brechta u HNK-u u Zagrebu 1980., Prvomajsku nagradu Hrvatskog društva dramskih umjetnika za ulogu Sophije u “Kavani Torso” Glumačke družine Histrion, godišnju nagradu glumačke družine Histrion, dvije nagrade “Mila Dimitrijević”, za ulogu gospođe Ignazije u “Večeras se improvizira” Luigija Pirandella u HNK-u u Zagrebu 2002. i za ulogu Barbare Petrovne Stavrogine u predstavi “Bjesovi” Fjodora Mihajloviča Dostojevskog u HNK-u u Zagrebu 2010. O magiji glume, ponižavanju kulture u Hrvatskoj, pedagoškim izazovima te glumcima u Ukrajini i Rusiji razgovaramo s velikom glumicom.

Kada se osvrnete na svoj glumački opus, koje biste predstave i uloge izdvojili kao one koje su vam bile posebno važne?

Kada broj uloga prijeđe onaj magični broj sto, teško je odabrati. Sve su moje uloge, osim onih odigranih posljednjih deset godina, precizno upisane u mojoj monografiji koju bih voljela nadopuniti ulogama odigranima u ovih posljednjih deset godina jer je to važno za moju karijeru. Otići s pozornice u punoj formi s takvom ulogom kao što je Jozefina, u takvoj predstavi kao što je “Unterstadt” i u režiji Zlatka Svibena čini me zahvalnom svim onim ljudima i redateljima koji su utjecali na moj razvoj, koji su me uvažavali i dopuštali mi da predlažem, mijenjam, sudjelujem i u onim elementima predstave koji nadilaze prostor glume. To su: Petar Šarčević, Vlado Habunek, Kosta Spaić, Joško Juvančić, Boško Violić, Jan Kačer, Ljubomir Draškić, Janusz Kica, Damir Frey, Snježana Banović, Tomislav Radić, Miro Međimorec, Vladimir Gerić, Žorž Paro i Zlatko Sviben. Ostaje žal što nisam svojih 40 godina umjetničkog rada obilježila na pozornici svoje matične kuće. Ipak je predstavu “Unterstadt” vidio Zagreb, i to u dvije večeri, ali u ZKM-u, a ne u HNK-u. Ali to je neka druga tema.

Kako ste studirali komparativnu književnost i tadašnju jugoslavistiku, igrom sudbine život vas je skrenuo na audiciju u Studentskom eksperimentalnom kazalištu u Studentskom centru, gdje ste upoznali Aleksandra Popovića i redatelja Bogdana Jerkovića. Kako je izgledao taj početak burne 1968. godine kada je cijeli svijet bio u previranju?

Mlad čovjek nije ni svjestan da mu neki susret može život usmjeriti u posve drugom smjeru. Tek kasnije shvatite da ništa nije slučajno. Kazalište je uvijek bilo važno u mojem životu, ali ne u smislu pripadanja tom, za mene tada tajanstvenom, nedodirljivom svijetu. Nikad nisam bila na onoj razini, sviđa mi se – ne sviđa mi se. Kazalište je u meni budilo neke dublje osjećaje i uzbuđenje. Upravo susret s tim ljudima koje ste spomenuli i rad na predstavi “Druga vrata levo” pokazali su mi da ja zapravo pripadam kazalištu kao njegov sudionik. Ta politički angažirana predstava koja je zahtijevala veliku energiju, zanos, “bacanje na glavu” značila je otpor, reakciju na društvena zbivanja tih burnih godina, ne samo kod nas nego i u cijelom svijetu. Vjerovali smo da možemo svojim prkosom promijeniti svijet! To je tada bila naša istina! Putovali smo po europskim festivalima, provocirali i poticali žive rasprave za okruglim stolovima. Ti događaji promijenili su me, osnažili moje samopouzdanje i ja sam se usudila poći novim smjerom koji je vodio k odluci da moje profesionalno određenje i poziv bude gluma.

Prije studija na Akademiji dramske umjetnosti priključili ste se Hadžićevu ansamblu u Jazavcu, surađujući s Mladenom Crnobrnjom Gumbekom, Martinom Sagnerom… Kakva su danas sjećanja na to razdoblje vašeg života s obzirom na to da je Jazavac bio vrlo popularan?

To je bila uzbudljiva avantura jedne studentice književnosti koja je svaku večer igrala s majstorima kabarea predstave u noćim satima na maloj pozornici Jazavca u Medulićevoj ulici u kojoj je danas DM. Kako mi je to u susjedstvu, svakodnevno prolazim onuda i prizivam u sjećanje to vrijeme, zamišljam mjesto na kojem smo pjevali, plesali i poigravali se političkim satiričkim tekstovima. Zagreb je tada živio bogatim, kulturnim, društvenim, noćnim životom. Na naše su predstave dolazili umjetnici nakon svojih predstava u kazalištima, redatelji, pisci, pjesnici, novinari, cijela galerija zanimljivih lica. I kad sam se pojavila na prijamnom ispitu na Akademiji, profesori su me pitali što će mi to kad ja već jesam glumica, i to dobra. Moj odgovor je bio: “Da, ali ja želim biti glumica HNK-a”. I to je bilo treće, najvažnije, najozbiljnije i najdulje poglavlje moga glumačkog puta.

Dobitnica ste brojnih nagrada, prošle godine i najveće strukovne nagrade “Vladimir Nazor” za životno djelo. No kako ste istaknuli, nikada niste bili “lovac na nagrade”, nego su vas zanimali umjetnost i najviši glumački standardi. Imaju li onda nagrade za vas značenje kao priznanje izvrsnosti?

Nisam razmišljala na način da dobiti nagradu znači biti najbolji. Naprotiv, postavljala sam si pitanje je li to uistinu tako. Nisam od onih koji se samodopadno uljuljkaju u samoljublje od kojeg ti se zavrti u glavi. Uvijek ima onih koji su bolji od tebe i to te potiče da im se svojim radom približiš i budeš osviješten da možeš još više, još bolje. Kada se iza vas ne vuku neugodni “repovi” pripadanja klanovima, kojekakve afere s redateljima, profesorima, ravnateljima i slično, i kada iza vas stoji vaš predani rad i talent, vi ste već pobjednik. Vi ste slobodni! Vi dišete u slobodi koju ste zaslužili svojom hrabrošću i odlukom da letite sami.

Kada spominjete klanove, kako kažete, niste pripadali ni jednom. Ostali ste u svojoj osamljenoj poziciji, što nije bilo nimalo lako. Kako je biti osamljeni “letač” u jatu, da parafraziram Richarda Bacha?

Kao osamljeni “letač” morate imati snagu jata. U trenucima kad vas osporavaju, miču u stranu jer ste opasnost za nekoga, odletite izvan jata i napravite negdje na drugome mjestu nešto vrijedno i vratite se jatu još snažniji i motiviraniji. Pokažete da možete i bez jata, ali dokažete jatu da je jače s vama. Tako se ponaša osamljeni “letač” u jatu.









Rekli ste da su vas uvijek nadahnjivali umjetnici koji su vas poticali da budete još bolji. Koji su vas umjetnici – glumci i redatelji – najviše nadahnuli i u kojim predstavama?

To su oni s kojima sam uspostavljala otvoreni prostor suradnje u najširem smislu riječi. To su oni umjetnici koji nisu ulazili u posao napuhani, puni sebe, nego oni koji su kao i ja počinjali čisti i naivni, u skromnosti i skrovitosti samoga sebe, koji nisu oko sebe gradili zid nedodirljivosti. To su oni koji su oko sebe otvarali prostor suradnje u kojem smo se slobodno kretali propitujući jedni druge i dolazili do zajedničkih rješenja s kojima smo se mogli složiti i pridonijeti predstavi u cjelini.

Spomenuli ste da ste 40 godina rada obilježili u osječkom HNK-u u potresnoj predstavi “Unterstadt” Ivane Šojat u ulozi Jozefine. Što vam je značila ta uloga?









Bila sam glumica-gošća u toj predstavi, u novim okolnostima u ansamblu koji sam u procesu upoznavala i otkrivala. Zavoljela sam svoju Jozefinu, obuzela me moja Jozefina, tako da sam joj se sva predala kao i ona meni. Nas dvije smo se ispreplele, preklopile i postale jedno. Toliko sam glumački postala prohodna da je Jozefina glatko ušetala u mene i ja u nju, komotno se smjestila u mene, a ja sam je čuvala i pazila kao najvredniji dragulj i uvijek sam s lakoćom u svakoj izvedbi u svoj svojoj punini proživjela njezin život i vraćala se sebi ispunjena, obogaćena i ponovno svoja. Takvih je trenutaka malo u životu glumca. Zahvalna sam svim kolegama na tom iskustvu. Takav uzvišeni trenutak doživjela sam samo nekoliko puta na pozornici u nekim drugim ulogama. Ti trenuci postaju stvarniji od života, preplaše vas i pitate se hoću li se moći vratiti sebi. I vratite se. To je snaga umjetnosti.

Radili ste kao profesorica scenskog govora i glume na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a s profesorom Petrom Selemom osnovali ste Fakultet za film i scenske umjetnosti pri Međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu. Koliko vas ispunjava taj pedagoški dio vašeg života?

Na poziv Zlatka Svibena odazvala sam se i počela raditi u Osijeku, paralelno sa svim obvezama i angažmanima u Zagrebu. Buran, naporan i uzbudljiv period mog života, vlakovi, autobusi, predavanja, vraćanje u Zagreb, igranje predstava, pa opet natrag i tako unedogled. Kad danas razmišljam o tome, pitam se kako je bilo moguće sve to stići i nagurati u 24 sata, koliko traje dan. Ali ljubav prema mladim ljudima koja vas vodi, njihova znatiželja i želja da se izraze, njihova volja za istraživanjem novoga i drukčijeg od svega što su dotad učili i od vas čini vrijednog bespoštednog profesora koji se svojim studentima daje sa svim onim vrijednostima koje je skupio tijekom svog dotadašnjeg rada. Rad s njima nadopunjuje me i zaokružuje cijeli moj umjetnički život.

Politika je danas grubo gurnula hrvatsku kulturu na margine. Ne samo da je malo predstava zbog pandemije nego je i malo kritike, glumci su slabo plaćeni, slobodni glumci teško životare. Kako je danas mladim glumcima u Hrvatskoj?

To je globalno pitanje i ne odnosi se samo na stanje u hrvatskoj kulturi. To su novonastale okolnosti u kojima se nastoji opstati, preživjeti i progovoriti o pitanjima koja postavlja ovako loše uređen svijet. Vi spominjete pandemiju koja je sve promijenila, a ja već danas ne mislim na nju i sve oko nje, nego sam toliko impresionirana događajima u Ukrajini da ne mislim ni na što drugo, slomljena sam, tužna i zapanjena zabranom režima glumcima u Rusiji da iskažu svoje mišljenje o agresiji na Ukrajinu. To je ono što zabrinjava! I nisu samo glumci u kazalištu slabo plaćeni. Svi su slabo plaćeni, osim političara. Glumci slobodnjaci su u beznadnoj situaciji. Mladim glumcima nije ništa bolje. Moraju se služiti dodatnim vještinama, smišljati svoje projekte, nuditi se i moliti minimalna sredstva kojima bi sve to realizirali. Ne postoji više prostor komocije i sigurnosti, tj. dobiti angažman i biti siguran i zaštićen do mirovine. I tu će se morati nešto promijeniti. Ne postoji solidarnost između ljudi u angažmanu i slobodnih umjetnika. Tu sigurno postoji prostor za promjenu takvog stanja. Kako je sada glumcima u Ukrajini?

Koje su vam najdraže filmske uloge i što mislite o pozitivnom fenomenu da se hrvatski film počinje polako sve više nagrađivati na svjetskim filmskim festivalima?

Ja sam prije svega kazališna glumica i nisam se imala vremena baviti filmom jer sam bila maksimalno angažirana u kazalištu koje me je zaokupilo, zadovoljilo i učinilo realiziranom glumicom. Nisam baš luda za hrvatskim filmom, kao što ni hrvatski film nije lud za mnom, tako da tu nema neke tajne. Radujem se kad neki film dobro prođe na festivalima, a meni je najdraži film “Njih troje” u režiji Tomislava Radića, snimljen tamo 80-ih godina, partneri su mi bili Boris Buzančić i Zlatko Crnković, kolege i prijatelji s kojima sam i u kazalištu provela svoj glumački vijek.

Bavite se i režijom. Što ste sve režirali i kakav vam je to bio izazov s obzirom na to da mnogi glumci u svijetu postaju izvanredni redatelji, pogotovo američki?

Ne bih od toga stvarala neku prevažnu priču. Vrlo sam oprezna s tim pitanjem. Svjesna sam što je režija i koje su vještine i znanja potrebni da biste se uhvatili tog posla, ali ohrabrena i uvjeravana od nekih meni važnih ljudi, hrabro sam “uskočila” u tu ulogu i pronašla nova uzbuđenja u procesu stvaranja i nastajanja predstave. Tu bih spomenula režije: Paul Claudel “Navještenje”, HNK Osijek, William Shakespeare “Venera i Adonis”, OLJK, F. Lehar “Vesela udovica”, Opera BB, J. Strauss “Šišmiš” Opera BB. Zatim praizvedbu komične opere u tri čina “Opsada Korčule” prema libretu Johna O’Keeffea, skladatelja Samuela Arnolda. To je moja zadnja režija prošlog ljeta u Korčuli s velikim ansamblom glumaca i pjevača. Radujem se novim izvedbama.

Što sve planirate ove godine?

Planiram ostati živa ako je to ikako moguće.