‘Plakao je dok je svirao i snimao’: Otkriveno tko će pjevati neobjavljene pjesme Rajka Dujmića

Autor: Š. P.

Deset dosad neobjavljenih pjesama legendarnog Rajka Dujmića uskoro će se naći na novom albumu, a otpjevat će ih, otkriva Rajkova supruga Snježana Dujmić, najveća imena domaće glazbene scene, među kojima su Nina Badrić i, gle čuda, Novi fosili.

“Nema ljutnje. Nema ljutnje. Treba to otpustiti, život mora ići dalje. Neke stvari treba ostaviti iza sebe. Mislim da je to najpametnije, ja sam bolje, lakše mi je, zadovoljnija sam, mirnija sam”, ispričala je Snježana Dujmić za emisiju IN Magazin Nove TV i tako otkrila da je s Novim fosilima zakopala ratnu sjekiru.

Dujmić se, naime, sa članovima benda kojeg je stvorio godinama povlačio po sudu, do te mjere da Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec i Marinko Colnago dugo nisu smjeli nastupati pod imenom Novi fosili, već su koncerte odrađivali kao “Sanja, Marinko i Zec”.

”Klavir i Rajkov glas, nije jednostavno. Na jednoj pjesmi Rajko je čak i plakao dok je svirao i snimao. Tako da ne znam, ne mogu to objasniti. Pjesme su esencija Rajkovih emocija, pravi onaj Rajko”, kaže Snježana o novom albumu koji je u pripremi.