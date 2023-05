‘PLAKALA SAM U WC-u RESTORANA KAD MI JE PRIJATELJICA REKLA!’ Nevena Rendeli iskusila pravu ljubomoru i bijes: ‘Kao da se sve događalo nekome drugome’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Bivša voditeljica Nevena Rendeli Vejzović progovorila je o bolnom iskustvu koje je proživjela tijekom procesa medicinski potpomognute oplodnje.

“Ne znam – procijedila sam kada me prijateljica koja po četvrti put prolazi postupak IVF-a očajno upitala kako sam ja sve to preživjela. ‘U principu se ne sjećam, jer nekako je sve nestalo onog trenutka kad su one došle na svijet‘, pokušala sam je ohrabriti i istodobno prizvati u sjećanje svu bol, fizičku i psihičku, za koju znam da je postojala, samo sam je negdje duboko potisnula”, kazala je za Gloriju i otkrila kako su joj izvori frustracija bili i oni koji bi u tom procesu ostvarivanja sebe kao roditelja bili uspješniji od nje.

“Sad kad vratim film sedam godina unatrag, ili čak desetak, kada sam shvatila da će ono što drugima uspijeva spontano ili planirano (u svakom slučaju, dosta jednostavno) meni biti velik problem i izvor frustracija. Iz današnje perspektive, čini mi se kao da se sve događalo nekome drugome, nekome tko je jako izdržljiv i hrabar”, otkriva Nevena.





View this post on Instagram A post shared by Nevena Rendeli (@nevenarendeli)

“Sjećam se i kako sam plakala u WC-u jednog restorana kada nam je prijateljica rekla da je trudna i da se udaje krajem godine. Nije da nisam bila sretna zbog nje, ali tada sam prvi put iskusila pravu ljubomoru i bijes. Usmjeren uglavnom na sebe, a onda i na cijeli svijet”, priznaje u opisivanju svog iskustva.

Svoju priču podijelila je i Csilla Barath Bastaić. “Sjećam se jedne situacije gdje su nam prijatelji, kad smo im priopćili da smo bili u postupku medicinski potpomognute oplodnje i da smo uspjeli (jer mi smo oduvijek vrlo otvoreno govorili o tome), rekli: ‘Pa dobro, nećete to valjda nikome govoriti. Pravite se da je sve išlo prirodno.‘ Zapitala sam se čemu takav stav?!









View this post on Instagram A post shared by Csilla Barath Bastaić (@csillbabe)







Čemu posramljivanje i nametanje osjećaja da nešto s nama, kao i s toliko drugih parova, nije u redu”, navodi Csilla i dodaje: “Parovi ulaze u postupak MPO iz raznih razloga: ponekad se može detektirati problem, a ponekad, kao u mojem slučaju, nema nikakvih indikacija za neuspjeh. Bez obzira na razloge, svima je zajedničko da je pred njima težak put i da treba izrazito puno strpljenja, odlučnosti i živaca.”