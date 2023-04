‘PJEVAM OTKAD I PRIČAM’ Tko je nova pjevačica grupe Silente? Bila je favorit u popularnom showu, mnogi ju nisu prepoznali!

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Mnoge je iznenadila vijest da Doris Kosović (37), glavni vokal grupe Silente, napušta popularni sastav. Na njezino mjesto došla je Dubrovčanka Lara Viktorija Ilić (18) koja se natjecala u showu ‘Zvjezdice’ 2018. godine. Prošli je mjesec na koncertu u zagrebačkom klubu Sax napravila mali debi u grupi kada je s Tiborom Karamehmedovićem (32) otpjevala pjesmu ‘Mene moje uši lažu’.

Inače, Lara Viktorija je dvostruka pobjednica natjecanja ‘Konavle ištu zvijezdu’. Uz glazbu bavi se i glumom i slikanjem, a ranije je za medije izjavljivala da pjeva otkad i priča. Voli modernu glazbu, a najveći uzori su joj Beyonce, Adele i Rihanna, kako je ranije izjavljivala.

”Adele i Beyonce su mi definitivno najveći uzori u pjevanju, a Rihanna u karakteru. Jednog dana bih se voljela baviti vrstom glazbe kojom se bavi Adele jer mislim kako se takva glazba više cijeni i jako mi se sviđaju njezine pjesme. Također jedina osoba s kojom bih voljela napisati pjesmu i zapjevati je Adele jer se divim njezinoj glazbi” kazala je Lara svojedobno za Dulist.





”Pjesme koje mogu slušati cijelo vrijeme su ‘Listen’ od Beyonce, ‘All I ask’ od Adele i ‘Lay me down’ od Sama Smitha. ‘Listen’ mogu slušati jer mi jednostavno puno znači i svake godine je usavršavam i gledam napredak u glasu upravo kroz tu pjesmu. ‘All I ask’ je moja najdraža pjesma i usudila bih se reći najljepša pjesma koju sam ikad čula. ‘Lay me down’ je također divna pjesma koju pjevušim po cijele dane pa čak i pod satovima. Ta pjesma me podsjeća na neke važne događaje i svaki put mi stvori brojne osjećaje” dodala je.

Upravo s pjesmom Adele ‘When we were young’ osvojila je srca gledatelja u showu ‘Zvjezdice’. Bio je to jedan od njezinih najzapaženijih nastupa u emisiji koji je prikupio veliki broj pozitivnih reakcija. Nastup možete pogledati OVDJE.