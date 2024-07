Pjevačka zvijezda najavila ono čega su se svi pribojavali: ‘Ne volim biti slavna’

Autor: F. P.

Britanska pjevačica Adele, punim imenom Adele Laurie Blue Adkins, jedna je od najvećih glazbenih zvijezdi današnjice. Može se pohvaliti sa prodanih više od 120 milijuna albuma diljem svijeta, a među brojnim nagradama ističe se 16 Grammyja te Oscar za pjesmu ‘Skyfall’ 2013. godine.

Ove godine će u kolovozu održati čak 10 gotovo uzastopnih koncerata u Münchenu, ujedno i najbliže gdje bi je Hrvati mogli čuti. No ako je suditi prema njenoj nedavnoj izjavi, nakon ove miniturneje čini se da barem neko vrijeme neće izlaziti na pozornice.

Naime, kako prenose svjetski mediji, 36-godišnja zvijezda najavila je povlačenje iz svijeta glazbe. Karijeru će na pauzu staviti nakon što odradi glazbeni show ‘Weekends with Adele’ u Las Vegasu krajem ove godine, a za svoju odluku ima i sasvim valjan razlog.

‘Uopće ne pjevam kod kuće’

“Moj spremnik je trenutno dosta prazan. Nemam nikakvih planova u vezi nove glazbe. Nakon ovoga želim veliki predah i mislim da se barem neko vrijeme želim baviti drugim kreativnim stvarima. Znate, ja uopće ne pjevam kod kuće. Nije li to čudno?”, izjavila je.

Njen posljednji album, jednostavnog naziva ’30’, izdan je 2021. godine, a od tada je većinu vremena provela radeći na spomenutom showu u Las Vegasu. Nedavno je otvoreno govorila o tome kako se nosi sa tolikom popularnošću, rekavši da joj nedostaje anonimni život.

“Sviđa mi se to što mogu stalno stvarati glazbu, kad god želim, i da ljudi to prihvaćaju i vole. To mi je prilično nezamislivo. No što se tiče čitavog aspekta slave, to apsolutno mrzim. Mislim da to nikad ne postane normalno”, istaknula je Britanka.









Podsjetimo, u veljači ove godine svijetom je odjeknula najava koncerata u Münchenu. Isprva ih je najavila samo četiri, no interes je bio tolik da ih je dodala još četiri. Uskoro nakon toga srušile su se stranice za prodaju karata, te je pjevačica najavila i posljednja dva koncerta.

“Žena dolazi na gotovo. Neće morati 55 šlepera putovati po Europi svakih nekoliko dana”, “Ne razumijem zašto jednostavno nije napravila nekoliko stadionskih koncerata”, “Planirao sam ići, ali cijene karata su bolesne. Karte za jako udaljene tribine su 300+ eura”, pisali su i Hrvati na mrežama.