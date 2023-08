Pjevačice optužile Gibonnijevu menadžericu za zlostavljanje, ona tvrdi: ‘Izbjegavaju pozive na ročišta’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Ženski trio The Frajle, sestre Nevena i Jelena Buča te Nataša Mihajlović, već godinama proživljavaju, kako kažu, “pravu dramu s elementima horrora”. Ističu da su “žrtve perfidnog zlostavljanja” ni manje, ni više, nego poznate glazbene menadžerice Lidije Samardžije.

U podužem priopćenju Frajle su iznijele šokantne optužbe na račun menadžerice, no odgovor nije izostao, a tek se očekuje reakcije putem odvjetnika Lidije Samadržije.

Sporni financijski podaci i intelektualno vlasništvo

“Sve je počelo 2020. godine u vrijeme globalne pandemije uzrokovane koronavirusom. S našom do tada menadžericom Lidijom Samardžijom surađivale smo godinama. Kad smo u jednom trenutku inzistirali da dobijemo na uvid sve izvještaje i ugovore o našim nastupima, podaci o financijama koje smo dobile nisu se poklapali. Ubrzo saznajemo da je Lidija Samardžija samoinicijativno pripisala svojoj firmi vlasništvo nad svim dotadašnjim albumima grupe The Frajle, uključujući i prva dva albuma koja su nastala prije naše suradnje s njom, a što je u konačnici danas i predmet spora u sudskim postupcima. Smatramo da su ti albumi naše intelektualno vlasništvo u koje smo ugradile dio sebe i niti jedna treća osoba ne može ih samo tako prisvojiti bez naše izričite privole. Pored toga, snimanja tih albuma plaćale smo upravo mi; ili neposredno ili od novca koji smo uprihodile sponzorskim ugovorima.





Po prekidu suradnje, Lidija Samardžija prodaje naše albume tvrtki Croatia Records, što dovodi do neposrednih sporova s tom diskografskom kućom, a indirektno i do rušenja našeg YouTube kanala.

Usporedno s tim, Lidija Samardžija podnosi na teritorijima ex-Yu država prijave žiga, čime pokušava steći vlasništvo na oznaci i brendu The Frajle. Prvo nas je takav potez začudio jer u trenutku prijave ona više nije imala ikakve veze s Frajlama i našim brendom. Njezina namjera nam je postala jasna kad su nam se počeli javljati organizatori naših nastupa s informacijom da im se Lidija Samardžija obraća s raznim zabranama kad su naši koncerti u pitanju. Zaključak nam se sam nametnuo, shvatili smo da Lidija Samardžija poduzima sve da mi prestanemo funkcionirati pod nazivom The Frajle, iako smo taj naziv osmislile mi i to 2009. godine”, ističu Frajle u zajedničkoj izjavi i potom nastavljaju:

“Istodobno, počeli su nam se javljati mnogi umjetnici s kojima smo ranije u karijeri besprijekorno surađivali, a sve kao rezultat priča koje je protiv nas širila bivša menadžerica. Uglavnom su ti umjetnici iz Hrvatske, gdje je naša publika masovna. Svi ti ljudi su ponavljali riječi Lidije Samardžije o tome kako smo mi, navodno povrijedile autorska prava autora tako što smo vršili nelegalnu prodaju naših izdanja, a što je potpuna besmislica. Istine radi, neki od umjetnika koji su nam se obraćali u navedenom oštrom tonu, poslije su nas neformalno kontaktirali s isprikom i objašnjenjima “da su bili izmanipulirani”.

“Tri godine trpimo”

Na svojoj koži, na gotovo dnevnoj razini, u posljednje gotovo tri godine, trpimo nevjerojatne pritiske, opstrukcije u radu, lažne optužbe i demonstraciju sile različitih moćnika koji ne biraju sredstva da ugase naš bend i brend. Ono kroz što grupa The Frajle prolazi se dosad moglo gledati samo na filmovima.

Mi smo kompozitori i tekstopisci te i koautori na djelima koje izvodimo te je nemoguće da nam se iste izvedbe zabrane što pokušava gospođa Samardžija već godinama kontaktirajući sve organizatore naših koncerata slanjem upozorenja, a ako to ne upali, onda im se prijeti da ako budu surađivale s Frajlama, mogu zaboraviti na suradnju s Gibonnijem i Damirom Urbanom čija je Lidija Samardžija i dalje menadžerica”, navele su Frajli u priopćenju za medije i posebno napomenule:

“Upravo su ovakve ucjene bila kap koja je prelila čašu, odlučile smo da više ne želimo šutjeti i probleme, kolokvijalno rečeno, gurati pod tepih. Mnoge naše kolege znaju za ovu situaciju, bilo je već nekih medijskih upita što se događa, no mi smo sada spremne našu internu borbu voditi i javno.









Kaljanje ugleda i našeg imena na načine koje normalan čovjek ne može ni zamisliti, oduzimanje prava na rad, otkazivanje nastupa i odlazak bliskih nam suradnika nakon pritisaka dotične osobe uz objašnjenje da njima „takva muka ne treba u životu”, postali su naša svakodnevica.

Sve ovo poznato je u medijskim krugovima u cijeloj regiji, a ogleda se kroz stopiranje vijesti, intervjua i bilo kojih objava vezanih uz nas, otkazivanje gostovanja i uskraćivanje emitiranja. Stručna javnost i mnoge kolege su, također, upoznati s našim slučajem. Nažalost, izvođači i organizatori s kojima radimo često se susreću s ultimatumom – ako radiš s Frajlama, onda ne radiš s drugim zvijezdama iz regije, ni koncertno, ni medijski, niti na bilo koji drugi način… Kako zbog sebe, ali i zbog drugih koji šute „da se ne bi zamjerili“, mi iznosimo istinu, i to ne samo sad i ovdje, već i pred institucijama pred kojima smo pokrenule kaznene i druge sudske postupke protiv Lidije Samardžije.

Usprkos svemu, godinama odolijevamo torturi i još smo tu. Ono što se ne može zaustaviti jest glazba i posebna veza s našom publikom. Ljubav koju nam ona pruža gdje god da se pojavimo i jest jedini razlog i najveća snaga zbog koje se odupiremo silnoj nepravdi i to nitko ne može zaustaviti.









Našoj publici poručujemo da se The Frajle sigurno neće predati. Nastavit ćemo raditi svoj posao, jer obožavamo stvarati i izvoditi glazbu, ali iznad svega, zato što nas publika želi. Mi smo odlučile progovoriti i ovo je samo početak. The Frajle više šutjeti neće”, zaključuju Nevena Buča, Jelena Buča i Nataša Mihajlović u priopćenju.

Lidija Samardžija: “Izbjegavaju preuzeti pozive na ročišta”

Njihov istup u medijima kratko nam je prokomentirala menadžerica Lidija Samardžija te dodatno najavila reakciju putem odvjetničkog ureda, koju ćemo objaviti odmah po primitku.

“Budući da je u postupku više sudskih procesa vjerujem da razumijete da je ovakva vrsta komunikacije jedino logična i razumna za mene.

Pravne institucije rade svoj posao i bilo bi puno lakše da potpisnice otvorenog pisma ne izbjegavaju preuzeti pozive na ročišta”, poručila je Lidija Samardžija.