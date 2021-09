PJEVAČICA ZSA ZSA ‘PROCVALA’: Prije godinu dana pokazala je lice puno prištića, danas je druga osoba

Autor: Tea Šojat

Mlada pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa, mnoge je iznenadila kad je prije godinu dana otkrila kako njeno lice izgleda bez šminke. Lice prepuno prištića djelovalo je izrazito bolno, a pjevačici je zbog istih bilo narušeno samopouzdanje.

Ipak, svojom vedrinom i neizmjerno pozitivnom energijom, njeno otkriće privuklo je samo još veći broj fanova koji su mladoj pjevačici odlučili pružiti podršku, što je itekako imalo utjecaj i na njenu borbu s aknama.

Godinu dana trebalo je da Zsa Zsa pobijedi akne, a s fanovima je podijelila i rezultat borbe u kojoj su upravo fanovi odigrali veliku ulogu.

Promjena nije došla preko noći

“6.9.2020. Vs. 6.9.2021. Isto mjesto i ista, ali potpuno druga osoba. I pritom ne mislim toliko fizički druga… Psihički! Totalno neka nova, sigurnija, sretnija. Samo zato jer sam prihvatila samu sebe. Zbog vas. Da… Zbog vas! Nisam se promijenila preko noći, sama”, istaknula je uvodno pjevačica.









“Ljudski je tražiti potvrdu u drugima, to je odrastanje. A onda je s vremenom naučiš pronaći u sebi. Pokazali ste mi koliko smo svi jednaki, u trenutku kad ste mislili da ja to pokazujem vama. A ne znate koliko je to zapravo trebalo meni. Hrvatska, BiH, Srbija, Slovenija, Makedonija i dalje. Svi smo tu, jedni za druge! I sve one lijepe riječi koje ste slali meni, nastavite širiti i drugima! Jedna topla riječ čini čuda! Ohrabrujte nesigurne i budite primjer na ovim okrutnim društvenim mrežama”, poručila je i još se jednom svima zahvalila na podršci.

“Hvala vam još jednom najviše, zbog vas sam danas čiste kože i još čišćeg uma!

Inspiracija mnogima

Faca si kad se oko tebe ljudi osjećaju ugodno i faca si kad ne glumiš frajera ili frajericu na način da spuštaš druge oko sebe! Faca si kad si samo i jednostavno ti, bez prenemaganja”, napisala je.

I ovog je puta u komentarima dobila velik broj poruka podrške i lijepih riječi.









“Inspiracijo”, “Predivna iznutra i izvana”, “Svaka čast”, “Bravo ljepotice”, “Kak si cukrena, čista pozitiva, obožavam te”, “Ali i dalje je osmijeh tu”, “Uvijek bila i ostala prekrasna”, “Ljepoto najdraža”, “Volimo te”, “Ti si svake godine i svaki dan sve ljepša i ljepša”, “Tako je to super čitati od tako mlade osobe i tako poznate osobe. Hvala na ovim riječima”, poručili su joj pratitelji.

Netko od pratitelja ju je zamolio da otkrije što je točno učinila kako bi se riješila akni, no pjevačica je odgovorila da je za pola toga zaslužno upravo ono što je napisala, dok će drugi dio pojasniti u videu koji bi trebao izaći kroz tjedan dana.